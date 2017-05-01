13:21, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

TÃ¼rkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat





TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikata baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri,Â Azerbaycan'daÂ ortak askeri tatbikata baÅŸladÄ±. Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Azerbaycan ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki askeri iÅŸ birliÄŸi Ã§erÃ§evesinde yapÄ±lanÂ tatbikatla tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±larak iki Ã¼lke silahlÄ± kuvvetleri arasÄ±ndaki koordinasyonun geliÅŸtirilmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Askeri birliklerin yanÄ± sÄ±ra zÄ±rhlÄ± araÃ§lar, topÃ§u bataryalarÄ±, havan toplarÄ±, uÃ§ak ve helikopterler ile hava savunma sistemlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± ortak tatbikatta atÄ±ÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Tatbikat, 5 MayÄ±s'a kadar devam edecek.

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