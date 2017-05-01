13:26, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Nuceyfi'den Musul'daki insani kriz iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete suÃ§lama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Reform Ä°Ã§in BirleÅŸenler Koalisyonu lideriÂ Usame en-Nuceyfi, Reform Ä°Ã§in BirleÅŸenler Koalisyonu'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin Musul'da yaÅŸayan sivillere, ordunun bÃ¶lgeyi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan geri alana kadar evlerinde kalmalarÄ± ve gÃ¶Ã§ etmemeleri tavsiyesinin, kentteki insani durumu daha da kÃ¶tÃ¼ye sÃ¼rÃ¼klediÄŸini belirtti.

MusullularÄ±n birÃ§ok sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden Nuceyfi, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Kentteki kÃ¶tÃ¼ durum, aÃ§lÄ±k, ilaÃ§ ve gÄ±da maddesi yoksunluÄŸu, Musul'u yaÅŸanmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayan, eski bir kente Ã§evirdi. HÃ¼kÃ¼metin sÃ¶zÃ¼nÃ¼ dinleyip evlerini terk etmeyen yÃ¼z binlerce aile, benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ acÄ± ve kÃ¶tÃ¼ bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Ä°nsanlarÄ±n gÄ±da ve tedavi ihtiyaÃ§larÄ±ndan mahrum olmasÄ± bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe ve korkuya neden oluyor."

Nuceyfi, DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n devam etmesiyle birlikte, kentte yaÅŸayanlara havadan gÄ±da ve ilaÃ§ yardÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Irak Planlama BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± son raporunda Ã¼lke genelinde fakirliÄŸin yÃ¼zde 30'a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Ninova Ã§evresinde ise 3.8 milyondan fazla kiÅŸinin gÃ¶Ã§ etmesi nedeniyle bu rakamÄ±n yÃ¼zde 41â€™in Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.