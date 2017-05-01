13:25, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Moskova-Bangkok uÃ§aÄŸÄ± tÃ¼rbÃ¼lansa girdi, 27 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Moskova'dan Bangkok'a uÃ§an Rus milli taÅŸÄ±yÄ±cÄ± Aeroflot HavayollarÄ±â€™na ait Boeing 777 tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ±, iniÅŸe 40 dakika kala tÃ¼rbÃ¼lansa girdi. Kemerlerini baÄŸlamamÄ±ÅŸ ve aÅŸakta olan 24â€™Ã¼ Rus toplam 27 kiÅŸi yaralandÄ±. Acil iniÅŸ yapan uÃ§akta yaralanan yolcular hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Gazetem.ruâ€™nun haberine gÃ¶re, olayla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Rusya'nÄ±n Tayland BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin Konsolosluk BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Vladimir Sosnov, uÃ§aÄŸÄ±n tÃ¼rbÃ¼lans girmesi sebebiyle yolcularÄ±n yaralandÄ±klarÄ±nÄ± ve hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

TÃœRBÃœLANS NEDEN OLUYOR ?

TÃ¼rbÃ¼lans Ã¼Ã§ ÅŸekilde meydana gelir. Bunlar, konveksiyon yani Ä±sÄ±nma, bulutlar ve rÃ¼zgardÄ±r.

IsÄ±nma: Yerde bazÄ± yÃ¼zeyleri (Ã¶rneÄŸin asfalt gibi) gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ± atmosfere daha Ã§ok yansÄ±tarak Ã¼zerlerinde bulunan havanÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlar. IsÄ±nan hava hÄ±zla yÃ¼kselmeye baÅŸlar. YÃ¼kseldikÃ§e soÄŸur ve sonunda Ã§Ã¶ker. Bu da yÃ¼kselen ve alÃ§alan bir hava hareketi meydana getirir. DÃ¼ÅŸÃ¼k irtifalarda en sÄ±k rastlanan tÃ¼rbÃ¼lans Ã§eÅŸididir. Sabah saatlerinde ve geceleri Ä±sÄ±nma etkili olmadÄ±ÄŸÄ±ndan bu tÃ¼r tÃ¼rbÃ¼lansa rastlanmaz. Genellikle alÃ§ak irtifalarda etkili olur.

Bulut tÃ¼rbÃ¼lansÄ±: Bu tÃ¼r tÃ¼rbÃ¼lans en etkili, kÃ¼mÃ¼lÃ¼s formu bulutlarda meydana gelir ve genellikle yaz aylarÄ±nda Ã¶ÄŸleden sonra rastlanÄ±r. SÄ±cak hava, soÄŸuk havaya gÃ¶re iÃ§inde daha Ã§ok nem barÄ±ndÄ±rÄ±r. SÄ±cak ve nemli hava yÃ¼kselerek iÃ§indeki su buharÄ± gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼nÃ¼r bir bulut haline gelinceye kadar soÄŸur ve bu soÄŸuyan hava Ä±sÄ±nÄ±ncaya kadar Ã§Ã¶kmeye baÅŸlar. UÃ§ak bulutun iÃ§inden veya yakÄ±nÄ±ndan geÃ§erse bu iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± hava nedeniyle irtifasÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸiÅŸiklikler meydana gelir. Bunu kasisli bir yolda giden otomobile benzetebiliriz.

RÃ¼zgar tÃ¼rbÃ¼lansÄ±: Nehirde hÄ±zla akan su, Ã¶nÃ¼ndeki kayalara Ã§arpÄ±nca nasÄ±l yÃ¶n deÄŸiÅŸtiriyor ve akÄ±ÅŸÄ±nÄ± dÃ¼zensizleÅŸtiriyorsa, rÃ¼zgarÄ±n da Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kan daÄŸlar veya yÃ¼ksek binalar nedeni ile yÃ¶nÃ¼nde ve hÄ±zÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler meydana gelir. Bu deÄŸiÅŸim de uÃ§aÄŸÄ± rÃ¼zgar tÃ¼rbÃ¼lansÄ±na maruz bÄ±rakÄ±r.

Â

Â