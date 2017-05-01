Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda askeri hareketlilik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§lar iÃ§in mevziler oluÅŸturuldu.
Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG kontrolÃ¼ndeki Tel Abyad ilÃ§esinin karÅŸÄ±nda bulunan TatlÄ±ca, HÃ¼rriyet ve Ã–ncÃ¼l mahallelerindeki sÄ±nÄ±r hattÄ±na iÅŸ makineleriyle zÄ±rhlÄ± araÃ§lar iÃ§in mevziler kazÄ±ldÄ±.
Ã–te yandan, modÃ¼ler duvar Ã¶rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki bÃ¶lgelerde ise beton kulelerin inÅŸaatÄ± devam ediyor.
Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG unsurlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeden 27 Nisan'da AkÃ§akale'deki TekÃ§e Hudut Karakolu'nun kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zetleme tepesine havan ve roketle saldÄ±rÄ±da bulunmuÅŸtu. SÄ±nÄ±rda konuÅŸlu TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri birliklerince bÃ¶lgedeki terÃ¶r hedeflerine angajman kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verilmiÅŸti.
Kuveyt BaÅŸbakanÄ± Ã¼lkeye resmi ziyarette bulunan Ä°talya BaÅŸbakanÄ± ile ortak Ã¶neme sahip bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleleri ele aldÄ±
Pakistan'da organ mafyasÄ±na yapÄ±lan baskÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 doktor ve 3 iÅŸ birlikÃ§inin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±
Halep'in Uveycil kÃ¶yÃ¼ne dÃ¼zenlenen fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda aralarÄ±nda 9 Ã§ocuÄŸun da bulunduÄŸu 18 sivil Ã¶ldÃ¼
AkÃ§akale ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§lar iÃ§in mevziler kazÄ±ldÄ±
Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuceyfi, "HÃ¼kÃ¼metin sÃ¶zÃ¼nÃ¼ dinleyip evlerini terk etmeyen yÃ¼z binlerce aile, benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ acÄ± ve kÃ¶tÃ¼ bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±" dedi
Moskova'dan Bangkok'a giden yolcu uÃ§aÄŸÄ± tÃ¼rbÃ¼lansa girdi, 27 yolcu yaralandÄ±
Ä°srail, 50 yÄ±ldÄ±r iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu KudÃ¼s'te yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim yerlerini geniÅŸletmeye devam ediyor
Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar Sri Lanka'da yakalandÄ±
Beyaz Saray'da ticaret ve imalat politikalarÄ± ofisinin kurulmasÄ± ve ticaret anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n kapsamlÄ± ÅŸekilde deÄŸerlendirilmesi amacÄ±yla yeni kararname Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Nepal'in ilk kadÄ±n YÃ¼ksek Mahkeme BaÅŸkanÄ± Sushila Karki hakkÄ±nda "tarafsÄ±z davranmamak" ve "yÃ¼rÃ¼tme erkine mÃ¼dahale etmek" suÃ§lamasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Rudayne, "Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžeyhulislam'Ä±n, Abbas'a ve Filistin halkÄ±nÄ±n direniÅŸine yÃ¶nelik ifadeleri, kabul edilemez ve sorumsuzca" dedi
Ä°ngiltere eski BaÅŸbakanÄ± Tony Blair siyasete dÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Izumo'nun Pasifik Okyanusu'nda bulunan ABD donanmasÄ±nÄ±n USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'na baÄŸlÄ± ikmal gemisine eÅŸlik etmek Ã¼zere gÃ¶nderildiÄŸi iddia edildi
Tunus'ta Ulusal Birlik HÃ¼kÃ¼meti'nde Maliye ve EÄŸitim bakanlarÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'ta Yemen Planlama ve UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanÄ± ile Ã‡in'in Sana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, 4 milyon 350 bin dolar deÄŸerindeki baÄŸÄ±ÅŸ iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±
BalÄ±kesir'in Edremit ilÃ§esinden KudÃ¼s'e gelen 12 TÃ¼rk kÄ±z Ã¶ÄŸrenci, Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'teki Darâ€™ul Tifl el-Arabi KÄ±z Okulu'nda Filistinli Ã¶ÄŸrencilerin evlerine bir hafta yatÄ±lÄ± misafir oldu