13:45, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda askeri hareketlilik





AkÃ§akale ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§lar iÃ§in mevziler kazÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§lar iÃ§in mevziler oluÅŸturuldu. Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG kontrolÃ¼ndeki Tel Abyad ilÃ§esinin karÅŸÄ±nda bulunan TatlÄ±ca, HÃ¼rriyet ve Ã–ncÃ¼l mahallelerindeki sÄ±nÄ±r hattÄ±na iÅŸ makineleriyle zÄ±rhlÄ± araÃ§lar iÃ§in mevziler kazÄ±ldÄ±. Ã–te yandan, modÃ¼ler duvar Ã¶rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki bÃ¶lgelerde ise beton kulelerin inÅŸaatÄ± devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG unsurlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeden 27 Nisan'da AkÃ§akale'deki TekÃ§e Hudut Karakolu'nun kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zetleme tepesine havan ve roketle saldÄ±rÄ±da bulunmuÅŸtu. SÄ±nÄ±rda konuÅŸlu TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri birliklerince bÃ¶lgedeki terÃ¶r hedeflerine angajman kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verilmiÅŸti.

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