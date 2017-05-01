13:52, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan'dan Hindistan'a 'FETÃ–' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ileÂ Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi, Hyderabad House'ta baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan mutabÄ±k kalÄ±nan konulardaki anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶renine katÄ±ldÄ± ve ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± Pranab Mukherjee'nin davetine icabetle geldiÄŸi Hindistan'da bulunmaktan bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyduÄŸunu ifade ederek, "deÄŸerli dostum" diye hitap ettiÄŸi Hindistan BaÅŸbakanÄ± Modi'ye de gÃ¶sterdiÄŸi misafirperverlik iÃ§in ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sundu.Â

Hindistan'da 24 Nisan 2017'de gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Hint gÃ¼venlik gÃ¶revlileri iÃ§in taziyelerini yineleyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu menfur saldÄ±rÄ±yÄ± lanetliyorum. DÃ¼nyanÄ±n en tehlikeli terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden bir Ã¼lke olarak Hintli dostlarÄ±mÄ±zÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± bizler Ã§ok iyi anlÄ±yoruz. TÃ¼rkiye, terÃ¶rle mÃ¼cadelesinde Hindistan ile tam bir dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisindedir. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin hedefi, yÄ±ldÄ±rmak, kan ve gÃ¶zyaÅŸÄ± Ã¼zerinden ikbal devÅŸirmektir. Ancak ne kadar uÄŸraÅŸÄ±rlarsa uÄŸraÅŸsÄ±nlar terÃ¶ristler muhakkak dÃ¶ktÃ¼kleri kanda boÄŸulacaklardÄ±r." dedi.Â

Mahatma Gandi'nin "GÃ¼Ã§ fiziki kapasiteden deÄŸil boyun eÄŸmeyen iradeden gelir" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ anÄ±msatan ErdoÄŸan, "Ä°ki dost Ã¼lke olarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin irademize pranga vurmasÄ±na, bizlere boyun eÄŸdirmesine asla fÄ±rsat vermeyeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hindistan halkÄ±nÄ±n Balkan SavaÅŸlarÄ± ve KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rk milletine verdiÄŸi desteÄŸin hala hafÄ±zalarda Ã¶zel bir yere sahip olduÄŸunu vurgulayarak, "Hindistan konumu, nÃ¼fusu, kaynaklarÄ± ve ekonomisiyle stratejik bir Ã¶neme sahip bir Ã¼lkedir. Asya'daki tÃ¼m uluslararasÄ± geliÅŸmelerde Hindistan'Ä±n kritik rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Hindistan'Ä±n her alanda Ã¶nemli ilerlemeler kaydettiÄŸini memnuniyetle takip ediyoruz. TÃ¼rkiye, Hindistan ile iliÅŸkilerini her alanda geliÅŸtirmeye devam edecektir." diye konuÅŸtu.Â

ErdoÄŸan, sabah saatlerinde ilk olarak Hindistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sushma Swaraj'Ä± kabul ettiÄŸini, daha sonra BaÅŸbakan Modi ile baÅŸ baÅŸa ve heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirterek, ilerleyen saatlerde Hintli mevkidaÅŸÄ± Mukherjee ile bir araya geleceÄŸini, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde iki Ã¼lke arasÄ±ndaki siyasi iliÅŸkileri daha da ileri taÅŸÄ±yabilmek iÃ§in atÄ±labilecek adÄ±mlarÄ± ele alacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

"Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° STRATEJÄ°K BÄ°R VÄ°ZYONLA GELÄ°ÅžTÄ°RMEYE DEVAM EDECEÄžÄ°Z"

"TÃ¼rkiye-Hindistan iliÅŸkilerini stratejik bir vizyonla geliÅŸtirmeye devam edeceÄŸiz." diyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, baÅŸta ekonomik ve ticari iliÅŸkiler olmak Ã¼zere ikili iliÅŸkileri tÃ¼m boyutlarÄ±yla gÃ¶zden geÃ§irdiklerini, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatlarÄ± Ã¼zerinde durduklarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki 6,5 milyar dolarlÄ±k ticaret hacmini yeterli bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu rakamÄ± asgari 10 milyar dolara en kÄ±sa zamanda Ã§Ä±karmanÄ±n faydalÄ± olacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, bu yÃ¶ndeki iradenin her iki Ã¼lke yÃ¶netiminde de bulunduÄŸunu dile getirdi.Â

ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde enerji ve diÄŸer alanlarda kaydedilen ilerlemelerin deÄŸerlendirildiÄŸini, iÅŸ forumunda bir araya gelen iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n yeni iÅŸ birliÄŸi projelerini, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret ve yatÄ±rÄ±mlarÄ± nasÄ±l artÄ±rabileceklerini deÄŸerlendirme imkanÄ± bulduklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rkiye, Hindistan'Ä±n harekete geÃ§irilmeyi bekleyen bir potansiyeli olduÄŸuna inanÄ±yor. Bu potansiyeli en verimli kullanmak iÃ§in THY'nin uÃ§uÅŸ noktalarÄ±nÄ±n ve mevcut uÃ§uÅŸ frekanslarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor, iÅŸ adamlarÄ± ve yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±za vize kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlanmasÄ±ndan, bilgi teknolojileri, enerji, kÃ¼ltÃ¼r alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸine kadar birÃ§ok alanda atÄ±lacak adÄ±mlar bulunuyor. Yerli para birimine geÃ§mek suretiyle paralarÄ±mÄ±zÄ± kur baskÄ±sÄ±ndan kurtarmanÄ±n da gereÄŸine inanÄ±yoruz. BÃ¼tÃ¼n bu hususlarÄ± etraflÄ± olarak ele alma imkanÄ± bulduk." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

"HÄ°NDÄ°STAN'IN FETÃ–'YÃœ ÃœLKESÄ°NDEN Ã‡IKARACAÄžINA Ä°NANIYORUM"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerdeÂ 15 Temmuz'daki FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiÂ ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â FETÃ–Â hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi verdiÄŸini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"249 insanÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸahadetine, 2 bin 193 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaralanmasÄ±na sebep olan bu karanlÄ±k yapÄ± dÃ¼nyanÄ±n en tehlikeli, en gÃ¶zÃ¼ dÃ¶nmÃ¼ÅŸ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerindendir. Legal gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ kuruluÅŸlar altÄ±nda faaliyette bulunduÄŸu diÄŸer Ã¼lkeler iÃ§in de Ã§ok ciddi tehdit oluÅŸturmaktadÄ±r. 15 Temmuz'dan bu yana hukuk ve adaletten taviz vermeden bu terÃ¶r ÅŸebekesiyle yoÄŸun bir mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz, dostlarÄ±mÄ±zÄ± da FETÃ–'nÃ¼n Ã¶rgÃ¼tlenme modeli, devlete sÄ±zma ÅŸekilleri, insan kaynaklarÄ± ve paravan kuruluÅŸlarÄ± hakkÄ±nda bilgilendiriyoruz. Dost Hindistan'Ä±n alacaÄŸÄ± tedbirlerle FETÃ–'yÃ¼ Ã¼lkesinden tamamen Ã§Ä±karacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma sergileyip, desteÄŸini ifade eden Hindistan yÃ¶netimine bir kez daha teÅŸekkÃ¼r ediyorum.Â

DÃ¼nyada popÃ¼lizmin arttÄ±ÄŸÄ±, din, etnik kÃ¶ken, mezhep temelli ayrÄ±ÅŸmanÄ±n kÃ¶rÃ¼klendiÄŸi, DoÄŸu-BatÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§iyoruz. Bilhassa Avrupa'da kÃ¼ltÃ¼rel Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zehirli bir sarmaÅŸÄ±k gibi toplum bÃ¼nyesini sardÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bizler tarih boyunca farklÄ± medeniyetlere beÅŸiklik yapmÄ±ÅŸ Ã¼lkeleriz, farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tehdit deÄŸil, zenginlik olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. BÃ¶ylesi mÃ¼stesna birikime sahip Ã¼lkeler olarak iÅŸ birliÄŸimizin son derece Ã¶nemli olduÄŸuna inanÄ±yorum. BÃ¶lgesel ve kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte barÄ±ÅŸ, istikrar ve adaletin hakim kÄ±lÄ±nmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye ve Hindistan Ã§ok Ã¶nemli rol oynayabilir. Ä°nÅŸallah bu anlayÄ±ÅŸla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."

TÃœRKÄ°YE VE HÄ°NDÄ°STAN ARASINDA Ä°MZALANAN ANLAÅžMALAR

BasÄ±n toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesinde iki Ã¼lke arasÄ±nda anlaÅŸma ve mutabakat zabÄ±tlarÄ± da imza altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Buna gÃ¶re, "Hindistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± DÄ±ÅŸ Hizmetler EnstitÃ¼sÃ¼ ile TÃ¼rkiye Cumhuriyeti DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Diplomasi Akademisi ArasÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±" DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Hindistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sushma Swaraj tarafÄ±ndan imzalandÄ±.

"Hindistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda 2017-2020 YÄ±llarÄ± Ä°Ã§in KÃ¼ltÃ¼rel DeÄŸiÅŸim ProgramÄ±" mutabakat zaptÄ± ise KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± ile Hindistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sushma Swaraj tarafÄ±ndan imza altÄ±na alÄ±ndÄ±.

"Hindistan Telekom DÃ¼zenleyici Kurumu ile TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu ArasÄ±nda TelekomÃ¼nikasyon AlanÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±"na ise UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile Hindistan GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Vijay Goel imza attÄ±.Â

Bu arada CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesinde BaÅŸbakanlÄ±ktaki ÅŸeref defterini de imzaladÄ±.