14:12, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Kara Harp Okulundaki darbe giriÅŸimi davasÄ± baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 156'sÄ±Â Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, 8'i rÃ¼tbeli 164 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yarÄ±n Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki duruÅŸma salonunda yapÄ±lacak.

SANIKLARIN AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÃœEBBET HAPSÄ° Ä°STENÄ°YOR

Ã‡oÄŸunluÄŸu astsubaylÄ±ktan subaylÄ±ÄŸa geÃ§en sanÄ±klarÄ±n, "anayasayÄ± ihlal" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapsinin yanÄ± sÄ±ra "terÃ¶r faaliyeti Ã§erÃ§evesinde, korku, kaygÄ± veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateÅŸ etme" suÃ§undan da cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyor.Â

Ä°ddianamede, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Harp Okulunda subaylÄ±k eÄŸitimi gÃ¶ren askeri personelin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± karargahÄ±na helikopterlerle nakledildiÄŸi belirtildi.

SanÄ±klarÄ±n, "sivil halk katliamÄ± yapmak iÃ§in Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ancak kursiyerlerin kullandÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim tÃ¼feklerine karargahtaki mÃ¼himmatlarÄ±n uymadÄ±ÄŸÄ±" kaydedilen iddianamede, "Ankara'da topluca, aceleyle ve teÃ§hizatlÄ± olarak kÄ±ÅŸladan Ã§Ä±kmanÄ±n ancak askeri bir darbe sÄ±rasÄ±nda mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu her mantÄ±klÄ± kiÅŸinin bilebileceÄŸi" vurgulandÄ±.

SANIKLARIN 37'SÄ°NDE BYLOCK Ã‡IKTI

SanÄ±klardan Muhammed Veli KaraboÄŸa ve Ä°smail TunÃ§'un Ã¼st aramasÄ±nda birer, Sedat Ayvaz'Ä±n okuldaki odasÄ±nda 2, Murat Orbay'Ä±n TandoÄŸan Orduevindeki eÅŸyalarÄ± arasÄ±nda bir ABD dolarÄ± bulunduÄŸu bildirilen iddianamede, 37 sanÄ±ÄŸÄ±n iseÂ ByLockÂ kullandÄ±ÄŸÄ±, bir kÄ±smÄ±nÄ±n da anne, baba ya da kardeÅŸlerinin bu programÄ±n kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸunun belirlendiÄŸine dikkati Ã§ekildi.