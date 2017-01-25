14:15, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Ä°stanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttÄ±





Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± verilerine gÃ¶re, nisanda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla Ä°stanbul'da perakende fiyatlar yÃ¼zde 9,07, toptan fiyatlar yÃ¼zde 13,48 arttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±nÄ±n (Ä°TO) 1995 bazlÄ± verilerine gÃ¶re, Ä°stanbul Ãœcretliler GeÃ§inme Endeksi bu yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda yÃ¼zde 1,14,Â ToptanÂ EÅŸya FiyatlarÄ± Endeksi ise yÃ¼zde 0,43 olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â Ãœcretliler GeÃ§inme Ä°ndeksi 2017 nisan ayÄ± itibarÄ±yla yÄ±llÄ±k ortalama yÃ¼zde 8,34, Toptan EÅŸya FiyatlarÄ± Ä°ndeksi ise yÄ±llÄ±k ortalama yÃ¼zde 8,26 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. PerakendeÂ fiyatlar 2017 nisan ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9,07, toptan fiyatlar ise yÃ¼zde 13,48 arttÄ±.

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