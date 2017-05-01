14:04, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Suriye'de Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±





Halep'in Uveycil kÃ¶yÃ¼ne dÃ¼zenlenen fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda aralarÄ±nda 9 Ã§ocuÄŸun da bulunduÄŸu 18 sivil Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±nda, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Uveycil kÃ¶yÃ¼ne yapÄ±lan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda 18 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Halep batÄ± kÄ±rsalÄ± sivil savunma yetkilisi Muhammed Hallak yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Uveycil kÃ¶yÃ¼ne dÃ¼n akÅŸam saatlerinde yapÄ±lan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 katlÄ± bir binanÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Hallak, "Kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sabah saatlerinde bitti, saldÄ±rÄ±da 9'u Ã§ocuk, 4'Ã¼ kadÄ±n olmak Ã¼zere toplam 18 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olay yerinde yapÄ±lan kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bir kadÄ±nÄ± da canlÄ± kurtardÄ±k." dedi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n, BeÅŸÅŸar Esed rejimine baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiklerini sÃ¶yleyen Hallak, olayda yaralanan 4 kiÅŸinin hastanelerdeki tedavisinin devam ettiÄŸini kaydetti. Â

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