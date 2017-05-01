14:21, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Pakistan'da organ kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸebekesi Ã§Ã¶kertildi





Pakistan'da organ mafyasÄ±na yapÄ±lan baskÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 doktor ve 3 iÅŸ birlikÃ§inin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan'da emniyet gÃ¼Ã§leri organ kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapan ÅŸebekeyi Ã§Ã¶kertti. Federal SoruÅŸturma AjansÄ± yetkilisi Muhammed Hamid, Lahor kentinin doÄŸusundaki bir evin doktorlar tarafÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± klinik olarak iÅŸletildiÄŸinin tespit edildiÄŸini sÃ¶yledi. Hamid, eve yapÄ±lan baskÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 doktor ve 3 iÅŸ birlikÃ§inin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. BaskÄ±n sÄ±rasÄ±nda bir donÃ¶r ve alÄ±cÄ±nÄ±n da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Hamid, donÃ¶rÃ¼n bÃ¶breÄŸine karÅŸÄ±lÄ±k bin 226 dolar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak alÄ±cÄ±nÄ±n organ tacirlerine 47 bin 170 dolar Ã¶dediÄŸini anlattÄ±. Organ mafyasÄ±na karÅŸÄ± sert yasal uygulamalarÄ±n bulunduÄŸu Pakistan'da, her yÄ±l Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶demek iÃ§in organlarÄ±nÄ± sattÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

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