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15:18, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi
Avrupa
14:53, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

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Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Gentiloni Kuveyt'te
Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Gentiloni Kuveyt'te

Kuveyt BaÅŸbakanÄ± Ã¼lkeye resmi ziyarette bulunan Ä°talya BaÅŸbakanÄ± ile ortak Ã¶neme sahip bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleleri ele aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuveyt BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Cabir el-MÃ¼barek el-Hamad es-Sabah, Ã¼lkeye resmi ziyarette bulunan Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ile bir araya geldi.

Kuveyt resmi haber ajansÄ± KUNA'da yer alan habere gÃ¶re, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Beyan SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirme yollarÄ± ile ortak Ã¶neme sahip bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler ele alÄ±ndÄ±.

Kuveyt BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Savunma BakanÄ± Åžeyh Halid el-Cerrah es-Sabah ve Ä°talya Savunma BakanÄ± Roberta Pinotti arasÄ±nda, 28 "Eurofighter Typhoon" tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n alÄ±mÄ± konusunda 2016 Nisan ayÄ±nda mutabakat zaptÄ± imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Gentiloni'nin Kuveyt ziyaretinin iki gÃ¼n sÃ¼receÄŸi kaydedildi.



Ä°lgili Konular Ä°talya kuveyt
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