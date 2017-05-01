14:53, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Gentiloni Kuveyt'te





Kuveyt BaÅŸbakanÄ± Ã¼lkeye resmi ziyarette bulunan Ä°talya BaÅŸbakanÄ± ile ortak Ã¶neme sahip bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleleri ele aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuveyt BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Cabir el-MÃ¼barek el-Hamad es-Sabah, Ã¼lkeye resmi ziyarette bulunan Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ile bir araya geldi. Kuveyt resmi haber ajansÄ± KUNA'da yer alan habere gÃ¶re, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Beyan SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirme yollarÄ± ile ortak Ã¶neme sahip bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler ele alÄ±ndÄ±. Kuveyt BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Savunma BakanÄ± Åžeyh Halid el-Cerrah es-Sabah ve Ä°talya Savunma BakanÄ± Roberta Pinotti arasÄ±nda, 28 "Eurofighter Typhoon" tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n alÄ±mÄ± konusunda 2016 Nisan ayÄ±nda mutabakat zaptÄ± imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Gentiloni'nin Kuveyt ziyaretinin iki gÃ¼n sÃ¼receÄŸi kaydedildi.

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