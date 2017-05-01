15:06, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Londra'daki terÃ¶r operasyonunda 3 gÃ¶zaltÄ± daha





Ä°ngiliz polisinin geÃ§en hafta Londra'da dÃ¼zenlediÄŸi terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu Ã§erÃ§evesinde 3 kiÅŸinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiliz polisinin geÃ§en haftaÂ Londra'da dÃ¼zenlediÄŸi terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonuÂ Ã§erÃ§evesinde 3 kiÅŸinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Polisten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "terÃ¶r eylemlerini teÅŸvik etmek ve terÃ¶r eylemleri hazÄ±rlamak" ÅŸÃ¼phesiyle ikisi 18 ve biri 19 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ kadÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. ÅžÃ¼phelilerin Londra dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu gÃ¶zaltÄ±larÄ±n geÃ§en hafta baÅŸlatÄ±lan terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonuyla baÄŸlantÄ±lÄ± ve istihbarat odaklÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ifade edildi. Ä°ngiliz terÃ¶rle mÃ¼cadele ekiplerinin geÃ§en hafta perÅŸembe akÅŸamÄ± dÃ¼zenledikleri operasyon kapsamÄ±nda Londraâ€™nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Willersden bÃ¶lgesinde bir eve yapÄ±lan baskÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n polisin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. 21 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n, hastanede gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedavinin ardÄ±ndan dÃ¼n taburcu olmuÅŸ ve terÃ¶r yasasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± operasyon kapsamÄ±nda geÃ§en hafta 6 kiÅŸi daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.