AK Parti MKYK toplandÄ±

AK Parti Merkez Karar ve YÃ¶netim Kurulu (MKYK) Genel BaÅŸkan veÂ BaÅŸbakanBinali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.
Parti genel merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±, saat 14.45'te baÅŸladÄ±.
AK Parti Merkez Karar ve YÃ¶netim Kurulu (MKYK) Genel BaÅŸkan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±
Adana, Erzincan, Kayseri ve Trabzon'da tesis edilecek santrallerin yapÄ±mÄ± amacÄ±yla bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.
Ä°ngiliz polisinin geÃ§en hafta Londra'da dÃ¼zenlediÄŸi terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu Ã§erÃ§evesinde 3 kiÅŸinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± verilerine gÃ¶re, nisanda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla Ä°stanbul'da perakende fiyatlar yÃ¼zde 9,07, toptan fiyatlar yÃ¼zde 13,48 arttÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 156'sÄ± Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, 8'i rÃ¼tbeli 164 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, yarÄ±n Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hindistan'Ä±n, alacaÄŸÄ± Ã¶nlemlerle FETÃ–'yÃ¼ tamamen Ã¼lkeden Ã§Ä±karacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikata baÅŸladÄ±
Marmaray'da 17 aydÄ±r devam eden altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. Sefer sayÄ±larÄ± yarÄ±ndan itibatren 219'dan 333'e Ã§Ä±karÄ±lacak.
HakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 2 ayrÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅžanlÄ±urfa GAP HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ayhan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Gayrettepe'de toplanarak Taksim'e yÃ¼rÃ¼mek isteyen gruba MecidiyekÃ¶y'de polis mÃ¼dahale etti.
1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ'ta toplanarak Taksim MeydanÄ±'na yÃ¼rÃ¼mek isteyen yaklaÅŸÄ±k 20 kiÅŸilik grup polisin mÃ¼dahalesiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Bu yÄ±l 5'ncisi dÃ¼zenlenecek olan Ä°stanbulensis Åžiir Festivali iÃ§in 20 Ã¼lkeden 50 ÅŸair katÄ±lÄ±m gÃ¶sterecek
1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da vapur ve motor seferleri durduruldu.
IÄŸdÄ±r'da, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranan 18 kiÅŸiden 14'Ã¼ yakalandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu yÄ±l "Hz. Peygamber ve GÃ¼ven Toplumu" ana temasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi "2017 Kutlu DoÄŸum" programÄ± kapsamÄ±nda, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da etkinlik dÃ¼zenlendi