15:09, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

AK Parti MKYK toplandÄ±





AK Parti Merkez Karar ve YÃ¶netim Kurulu (MKYK) Genel BaÅŸkan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AK Parti Merkez Karar ve YÃ¶netim Kurulu (MKYK) Genel BaÅŸkan veÂ BaÅŸbakanBinali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. Parti genel merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±, saat 14.45'te baÅŸladÄ±.

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