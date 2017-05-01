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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:18, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi
GÃ¼ncel
15:08, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

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Santral inÅŸaatÄ± iÃ§in acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±
Santral inÅŸaatÄ± iÃ§in acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±

Adana, Erzincan, Kayseri ve Trabzon'da tesis edilecek santrallerin yapÄ±mÄ± amacÄ±yla bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Acele KamulaÅŸtÄ±rma ile ilgili Bakanlar Kurulu kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, KarsantÄ± BarajÄ± ve Hidroelektrik Santrali iÃ§in Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilÃ§esinde, Ã‡altÄ± RegÃ¼latÃ¶rÃ¼ ve Hidroelektrik Santrali iÃ§in Erzincan'Ä±n Ä°liÃ§ ilÃ§esinde, Aksu RES Ãœretim Tesisi iÃ§in Kayseri'nin YahyalÄ± ilÃ§esinde, Ã‡ankaya BarajÄ± ve HES Ãœretim Tesisi iÃ§in Trabzon'un AraklÄ± ilÃ§esinde belirtilen ada ve parsellerin kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.



Ä°lgili Konular Acele kamulaÅŸtÄ±rma
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