15:19, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Ä°slam Ã¼lkeleri kendi 'ILO'sunu kuruyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Ä°slam Ãœlkeleri Ä°statistik, Ekonomik ve Sosyal AraÅŸtÄ±rma ve EÄŸitim Merkezi (SESRIC) SESRIC Genel DirektÃ¶rÃ¼Â Musa KulaklÄ±kaya, Ä°Ä°T ve SESRIC'in Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n sÄ±cak baÅŸlÄ±klarÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ faaliyetleri, Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadeleyi ve Ä°slam Ã¼lkelerinin Ã§alÄ±ÅŸma ve sendikal hayata iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n hitap ettiÄŸi coÄŸrafyanÄ±n geniÅŸliÄŸi ve yaklaÅŸÄ±k 2 milyara yakÄ±n genÃ§ nÃ¼fus potansiyeliyle dinamik bir gÃ¼ndemi olduÄŸunu belirten KulaklÄ±kaya, Ä°Ä°T kurumlarÄ±nÄ±n kendi Ã§alÄ±ÅŸma takvimi iÃ§inde takip ettiÄŸi faaliyetlerin ve kurumsal iÅŸleyiÅŸin yanÄ± sÄ±ra gÃ¼ncel geliÅŸmelere iliÅŸkin kapsamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

Ã–zellikle MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n azÄ±nlÄ±kta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± coÄŸrafyalardaki sorunlarÄ±n Ä°Ä°T gÃ¼ndeminin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KulaklÄ±kaya, "Filistin sorunu Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir ajandasÄ±dÄ±r, Ä°Ä°T'nÄ±n kuruluÅŸ gerekÃ§esidir." dedi.

Myanmar'da olduÄŸu gibi, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik zulÃ¼mlerin de Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminden hiÃ§bir zaman dÃ¼ÅŸmediÄŸini vurgulayan KulaklÄ±kaya, Ä°Ä°T'nin diÄŸer uluslararasÄ± kuruluÅŸlarla iÅŸ birliÄŸi mekanizmalarÄ± geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

"OLUÅžTURULAN BÄ°R Ä°SLAM KORKUSU DEÄžÄ°L, Ä°SLAM DÃœÅžMANLIÄžI"

Ä°Ä°T bÃ¼nyesinde dÃ¼nyadaki MÃ¼slÃ¼man algÄ±sÄ±yla ilgili raporlar hazÄ±rlayan baÄŸÄ±msÄ±z bir komisyon olduÄŸunu aktaran KulaklÄ±kaya, "Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir gÃ¼ndem maddesi de ne yazÄ±k ki Ä°slamofobi. AslÄ±nda bu terminolojiyi kullanmak istemiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu terminoloji MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼rettiÄŸi bir terminoloji deÄŸil. MÃ¼slÃ¼manlarÄ± veya Ä°slam'Ä± olumsuzlayan, olumsuz gÃ¶ren bir anlayÄ±ÅŸla Ã¼retilmiÅŸ bir kavram. Yani Ä°slam korkusu. Bunu aslÄ±nda Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ile ifade etmek daha doÄŸru olur. OluÅŸturulan bir Ä°slam korkusu deÄŸil, Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±." diye konuÅŸtu.

Ã–zellikle BatÄ± dÃ¼nyasÄ±nda son yÄ±llarda Ä°slam'Ä±n olumsuzluklarla anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken KulaklÄ±kaya, BatÄ±'nÄ±n Ä°slam dÃ¼nyasÄ±yla olan iÅŸ birliÄŸi potansiyelini gÃ¶rmek yerine Ã¶tekileÅŸtirme ve dÃ¼ÅŸmanlaÅŸtÄ±rma yoluna gittiÄŸini sÃ¶yledi.

KulaklÄ±kaya, "Ã–zellikle Avrupa'nÄ±n birÃ§ok bÃ¶lgesinde seÃ§imlerin bu dÃ¶nemde yapÄ±lacak olmasÄ±, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n bu Ã¼lkelerde giderek geliÅŸmeye baÅŸlamasÄ±yla birlikte, politikacÄ±larÄ±n kendi iÃ§ kamuoylarÄ±na mesaj vermeye yÃ¶nelik politikalar geliÅŸtirmeleri, biraz da Ã¼sluplarÄ±nda abartÄ±lÄ± bir yÃ¶ntem izlemelerine yol aÃ§Ä±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

RadikalleÅŸme ve aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k sÃ¶ylemlerine, terÃ¶rizme ve insanlarÄ±n dini saiklerle terÃ¶re baÅŸvurmasÄ±na Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n nasÄ±l yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KulaklÄ±kaya, "Evet, bir Ã¶zeleÅŸtiri yapmak gerekiyorsa MÃ¼slÃ¼manlar bu Ã¶zeleÅŸtiriyi yapmalÄ± ama daha Ã§ok etki-tepki iliÅŸkisinde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z zaman, BatÄ±'nÄ±n Ã¶tekileÅŸtirme Ã§abasÄ± iÃ§inde bu tÃ¼r eÄŸilimlerin artma eÄŸilimi gÃ¶sterdiÄŸini de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarda gÃ¶zlemliyoruz." diye konuÅŸtu.

FakirliÄŸin de sebeplerden biri olabileceÄŸini iÅŸaret eden KulaklÄ±kaya, "Sadece zekat mÃ¼essesesini hakkÄ±yla kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, zekatla birlikte sadaka, infak gibi yardÄ±mlaÅŸma unsurlarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z takdirde hem ekonominin finansmanÄ±, hem fakirlikle mÃ¼cadeleyi, birÃ§ok sosyal sorunu dayanÄ±ÅŸma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ iÃ§inde Ã§Ã¶zmemiz mÃ¼mkÃ¼n." diye konuÅŸtu.

Ä°SLAM DÃœNYASI KENDÄ° "ILO"SUNU KURMA HAZIRLIÄžINDA

Ä°slam Ã¼lkeleri arasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±na dair ilk iÅŸ birliÄŸi adÄ±mÄ±nÄ±n, Ã§alÄ±ÅŸma bakanlarÄ±nÄ±n iki yÄ±lda bir buluÅŸtuÄŸu mekanizmanÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan KulaklÄ±kaya, bu toplantÄ±larda Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÅŸ hayatÄ±yla ilgili sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

KulaklÄ±kaya, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÄ±pkÄ± BM bÃ¼nyesindeki ILO gibi tabiri caizse Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ILO'su sayÄ±labilecek, Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±yla ilgili araÅŸtÄ±rmalar yapan, belli konularda standartlar geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir Ã¶rgÃ¼t kurulmasÄ± kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Merkezi Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼ olacak, iÅŸ hayatÄ±yla ilgili bir araÅŸtÄ±rma merkezi kurulmasÄ± kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Fakirlikle mÃ¼cadelede iÅŸ hayatÄ±nÄ±n rolÃ¼, bir anlamda Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n fakirlikle mÃ¼cadele serÃ¼veninde Ã¶nemli bir yol haritasÄ± olacak. Bu merkez ÅŸu anda tam anlamÄ±yla faaliyete geÃ§ebilmiÅŸ deÄŸil. TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ hazÄ±rlandÄ± ve geÃ§en yÄ±l Ã–zbekistan'Ä±n baÅŸkenti TaÅŸkent'teki Ä°Ä°T toplantÄ±sÄ±nda onaylandÄ±. Åžimdi Ã¼lkelerin Ã¼yelik anlaÅŸmalarÄ±na geÃ§ilecek. On Ã¼lke anlaÅŸmayÄ± imzalayÄ±p anlaÅŸma sÃ¼recini tamamladÄ±ktan sonra da bu teÅŸkilat faaliyet geÃ§ecek."

1919 yÄ±lÄ±nda kurulmuÅŸ olan UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ILO), sosyal adaletin ve uluslararasÄ± insan ve Ã§alÄ±ÅŸma haklarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan bir BirleÅŸmiÅŸ Milletler ihtisas kuruluÅŸu.