15:32, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

FETÃ– operasyonlarÄ±nda bir haftada 2 bin 331 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 24-30 Nisan tarihlerinde dÃ¼zenlenen terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ±na iliÅŸkin bilgi verildi.

Buna gÃ¶re, jandarma ve polis Ã¶zel harekat, jandarma komando birlikleri ve iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ± Ã§erÃ§evesinde,Â TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarÄ± tarafÄ±ndan bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik 579 operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k iddiasÄ±yla 238 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

YabancÄ± terÃ¶ristle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda ise DEAÅžÂ ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± deÄŸerlendiren 43 zanlÄ± yakalandÄ±.Â

FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da Ã¶rgÃ¼tle irtibatlÄ± olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 2 bin 331 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Sol Ã¶rgÃ¼tlele irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 26 zanlÄ± da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin operasyonlarÄ±nda yakalandÄ±.

Yurt genelindeki son bir haftadaki operasyonlarda 38 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi, 11 terÃ¶rist teslim oldu, 16 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi yakalandÄ±.

Operasyonlar kapsamÄ±nda yeni nesil lazer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ SA-18 fÃ¼zesi ile 42'si aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere 52 silah, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 5 ton malzeme, 114 el bombasÄ± ile 9K111 Fagot model anti-tank fÃ¼zeatara ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen ikiÅŸer tetik ve dÃ¼rbÃ¼n mekanizmasÄ± ele geÃ§irildi. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, 21 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile terÃ¶ristlerce kullanÄ±lan 34 sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± imha etti.

UYUÅžTURUCU VE KAÃ‡AKÃ‡ILIKLA MÃœCADELE

UyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 70 ilde dÃ¼zenlenen 556 operasyonda, 827 kilogram esrar, 164 kilogram eroin, 18,5 kilogram kokain, 21 kilogram metamfetamin, 1 kilogram afyon sakÄ±zÄ±,12,8 kilogram sentetik uyuÅŸturucu ve 38 bin 457 kÃ¶k Hint keneviri ile 25 bin 263 uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince 818 bin 284 paket kaÃ§ak sigara ile 92 bin 836 litre akaryakÄ±ta el konuldu. Bu operasyonlarda 840 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca DÃ¼zce, Adana, KÄ±rÅŸehir, Tokat, ElazÄ±ÄŸ, AydÄ±n, Gaziantep, Trabzon ve Hakkari'de sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyonlarda 43 kiÅŸi yakalandÄ±.

YURT GENELÄ°NDE BEÅžÄ°NCÄ° "HUZUR OPERASYONU"

Emniyet ve asayiÅŸi devam ettirmek, vatandaÅŸlarÄ±n hak ve hÃ¼rriyetleriyle can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamaya yÃ¶nelik yurt genelinde beÅŸinci kez "huzur uygulamasÄ±" gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

Jandarma, emniyet ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 71 bin 705 personelin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamada, 633 bin 772 kiÅŸi, 192 bin 748 araÃ§ ve 20 bin 865 iÅŸ yeri kontrol edildi. Uygulama sonucu 501 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 11 bin 307 araÃ§ ve bin 856 iÅŸ yerine yasal iÅŸlem uygulandÄ±, 3 milyon 2 bin 414 lira ceza kesildi, 114 silah, 3,6 kilogram uyuÅŸturucu, 20 bin 233 paket kaÃ§ak sigara, 3 bin 190 litre kaÃ§ak motorin, 469 litre kaÃ§ak iÃ§ki ve 53 tarihi eser ele geÃ§irildi.

SÄ°BER SUÃ‡LARLA MÃœCADELE

SiÌ‡ber suÃ§larla mÃ¼cadelede kapsamÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, FETÃ–, PKK ve DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tler baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r propogandasÄ± yapan, bu Ã¶rgÃ¼tleri Ã¶ven, bunlarla iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, halkÄ± kin, nefret ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼kleyen, devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaretlerde bulunan, devletin bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve toplumun can gÃ¼venliÄŸine kast eden, nefret sÃ¶ylemleri iÃ§eren 350 sosyal medya hesabÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Bu kapsamda belirlenen 117 kiÅŸiden 31'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadelede ise 336'sÄ± denizlerde olmak Ã¼zere 2 bin 84 kaÃ§ak yakalandÄ±, 50 organizatÃ¶r hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± iÅŸlemi uygulandÄ±.