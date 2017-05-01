15:30, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Telabyad'da gizemli 15 YPG yanlÄ±sÄ± dikkat Ã§ekti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'deki sÄ±nÄ±r karakollarÄ±na yÃ¶nelik terÃ¶rist saldÄ±rÄ±larla dikkatlerin Ã§evrildiÄŸi yerlerden ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n AkÃ§akale Ä°lÃ§esiâ€™nin karÅŸÄ±sÄ±nda, PKKâ€™nÄ±n Suriyeâ€™deki uzantÄ±sÄ± PYD denetimindeki Telabyadâ€™da bulunan yabancÄ± Ã¼lke askerlerinin sayÄ±sÄ±, YPGâ€™lilerin Ã¼Ã§ katÄ±na yÃ¼kseldi. Ä°stihbarat birimlerinin yakÄ±ndan takip ettiÄŸi geliÅŸmelere gÃ¶re, Telabyadâ€™da YPGâ€™lilere talimat veren ancak yÃ¼zlerini kimsenin gÃ¶rmediÄŸi 15 kiÅŸilik grup dikkat Ã§ekiyor. Telabyadâ€™da uzun sÃ¼redir bulunan grup, gece gÃ¼ndÃ¼z yÃ¼zlerinde kar maskesi ile dolaÅŸÄ±yor.

Son gÃ¼nlerde Ã¼zerinde Ã¼lkelerine ait bayraklarÄ±n bulunduÄŸu araÃ§larla kentte dolaÅŸan ABD'li askerlerin sÄ±kÃ§a gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Telabyad'Ä± mercek altÄ±na alan istihbarat birimleri, ilginÃ§ bilgilere ulaÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yaÅŸananlarÄ± yakÄ±ndan izleyen istihbarat birimlerinin elde ettiÄŸi bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri de sÄ±nÄ±r hattÄ±nda ek Ã¶nlemler alÄ±yor.

TEL ABYAD'DA DÃ–RTÂ ÃœLKEDEN ASKER KONUÅžLANDI

Ä°stihbarat birimlerinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re Telabyad'da, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan deÄŸiÅŸik Ã¼lkelerden askerler geldi. Telabyad'da son verilere gÃ¶re 300 kadar silahlÄ± YPG'li bulunurken, ABD ve Ä°ngiltere'nin 550, Fransa'nÄ±n 100, Almanya'nÄ±n 100 askeri bulunuyor.

BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra deÄŸiÅŸik Ã¼lkelerin ordularÄ±ndan ayrÄ±lan bazÄ±larÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼, ancak Ã§oÄŸunluÄŸu paralÄ± olarak Telabyad'da YPG saflarÄ±nda yer alan askerler bulunuyor. Ä°stihbarat birimlerinin kendi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, Suriye'deki haber elemanlarÄ± ve sÄ±nÄ±r hattÄ±nda yakalanan terÃ¶ristlerin Ã¼zerinde ele geÃ§irilen notlar ve sorgulamalarÄ±ndan ulaÅŸÄ±lan bilgiler doÄŸrultusunda Telabyad'da halen 23 ÃœrdÃ¼n ordusundan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ asker bulunuyor..

YPG saflarÄ±nda ÃœrdÃ¼nlÃ¼lerin yanÄ± sÄ±ra Suudi Arabistan ve deÄŸiÅŸik Ã¼lkelerden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ bazÄ± askerler yer alÄ±yor. SayÄ±larÄ±nÄ±n 150 civarÄ±nda olduÄŸu tahmin edilen paralÄ± yabancÄ± askerlerin Telabyad'da genellikle kum torbalarÄ± ile siper oluÅŸturulmuÅŸ TÃ¼rkiye'yi gÃ¶ren yÃ¼ksek binalarda keskin niÅŸancÄ± olarak gÃ¶revlendirildikleri belirlendi.

15 GÄ°ZEMLÄ° TERÃ–RÄ°ST

Ä°stihbarat birimlerinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgiler arasÄ±nda Telabyad'da YPG'lilere talimat veren ancak yÃ¼zlerini kimsenin gÃ¶rmediÄŸi 15 kiÅŸilik grup dikkat Ã§ekiyor. Telabyad'da uzun sÃ¼redir bulunan 15 kiÅŸilik grup, gece gÃ¼ndÃ¼z yÃ¼zlerinde kar maskesi ile dolaÅŸÄ±yor. YPG'lilere talimat veren ve kimsenin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmediÄŸi, Telabyad'daki eski cezaevi binasÄ±nÄ± karargah olarak kullanan grup, yÃ¼ksek gÃ¼venlikle korunuyor.

Ä°stihbarat birimlerini yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kimsenin gÃ¶rmediÄŸi bu kiÅŸilerin, TÃ¼rkiye'de 'aranan terÃ¶ristler' listesinde baÅŸlarÄ±na para Ã¶dÃ¼lÃ¼ konularak Ã§eÅŸitli kategorilerde aranan PKK Ã¼yeleri olabileceÄŸine dikkat Ã§ekiyor. Ä°stihbarat birimleri bu terÃ¶ristlerin hem deÅŸifre olmamak, hem de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vererek olasÄ± nokta operasyonlarÄ± veya hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan korunmak iÃ§in yÃ¼zlerini gizlediÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savunuyor.

SINIRDA YOÄžUN Ã–NLEM

Telabyad'daki geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip eden gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, sÄ±nÄ±r hattÄ±nda da sÃ¼rekli teyakkuz durumunda. Suriye ile olan 82 kilometrelik sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 40 kilometresi duvarla kapatÄ±lmÄ±ÅŸ olan AkÃ§akale'de, eli tetikte gÃ¶rev yapan asker sÄ±nÄ±rÄ±n diÄŸer tarafÄ±nÄ± teknolojik tÃ¼m imkanlardan da yararlanarak olasÄ± saldÄ±rÄ±lara ve terÃ¶rist sÄ±zmalara karÅŸÄ± 24 saat gÃ¶zetliyor.

Hudut karakoluna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AkÃ§akale sÄ±nÄ±rÄ±na yapÄ±lan askeri personel ve zÄ±rhlÄ± araÃ§ takviyesi ile de Ã¶nlemler artÄ±rÄ±ldÄ±.