15:49, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Nijerya'da Kano Emiri'ne yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'da, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen isimlerinden Kano Emiri Muhammed Senusi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda sekreteri ve mali iÅŸler sorumlusu sorguya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, Senusi'nin ev, telefon, internet ve lÃ¼ks araÃ§ gibi kiÅŸisel ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in yÃ¼ksek miktarda para harcadÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.

Bu nedenle yolsuzlukla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Kano Emiri Muhammed Senusi'nin sekreteri ve mali iÅŸler sorumlusu sorguya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

Emirlikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise keyfi harcamalardan kaÃ§Ä±nÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kullanÄ±lan lÃ¼ks araÃ§larÄ±n emirliÄŸe hediye edildiÄŸi ve Senusi'nin gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Haziran 2014'ten bu yana bÃ¼tÃ§eden sadece 11 bin 127 dolar harcandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Nijerya'nÄ±n kuzeyindeki ikinci en bÃ¼yÃ¼k ticaret ÅŸehri Kano'nun manevi lideri sayÄ±lan Senusi ise suÃ§lamalarla ilgili henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

Kano Eyaleti Yolsuzluklarla MÃ¼cadele Komisyonu BaÅŸkanÄ± Muhyi Magaji, geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¼pheli harcamalar yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ve "zimmetine para geÃ§irmek"le suÃ§lanan Senusi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed Buhari, 2015'te iktidara geldiÄŸinde yolsuzlukla savaÅŸ ilan etmiÅŸ bu kapsamda bazÄ± eski bakanlar baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Eski Merkez BankasÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Senusi, Ã¼lkenin Ã¶nemli dini liderlerinden biri olan Kano Emiri Ado Abdullahi Bayero'nun hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan, 2014'te emir olmuÅŸtu.