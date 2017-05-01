DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

15:57, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

"KudÃ¼s 40 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndeminde"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼rel Etkinlikler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile KudÃ¼s Platformu ve Marmara Ãœniversitesi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenenÂ "OsmanlÄ± DÃ¶neminde KudÃ¼s UluslararasÄ± Sempozyumu"Â iÃ§in Ä°stanbul'da bulunanÂ ÃœrdÃ¼n UluslararasÄ± Ä°slami Ä°limler ÃœniversitesiÂ Fen Edebiyat FakÃ¼ltesi Toplum Bilimleri BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ±Â Prof. Dr. Salih Ali Åžuura, AA muhabirine Yahudilerin KudÃ¼s'e yerleÅŸme sÃ¼recinde Ä°ngilizlerin rolÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

Ä°srail'in iÅŸgali karÅŸÄ±sÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n pasif kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Åžuura, "Ä°srail sadece Filistin'i iÅŸgal etmiÅŸ deÄŸil. ABD'ye, BM'ye, Rusya'ya, Ä°ngiltere'ye de hÃ¼kmediyor. Bu nedenledir ki, Filistin konusunda hiÃ§bir somut sonuÃ§ Ã§Ä±kmÄ±yor." diye konuÅŸtu.

"KUDÃœS'Ãœ GÃœNDEME GETÄ°REN TEK ÃœLKE TÃœRKÄ°YE'DÄ°R"

BÃ¶lgedeki Irak, Suriye gibi Ã¼lkelerin Filistin sorununa duyarsÄ±z kalmasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Åžuura, Arap BaharÄ±'ndan sonra bÃ¶lgenin KudÃ¼s meselesine dikkat kesildiÄŸini ancak Suriye SavaÅŸÄ±'nÄ±n uzun sÃ¼rmesinin Filistin meselesini yeniden geri plana ittiÄŸini belirtti.

Åžuura, "KudÃ¼s'te yaÅŸanan zulÃ¼m, 40 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiye'nin ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde. Bu sorunu uluslararasÄ± dÃ¼zeyde tartÄ±ÅŸan, gÃ¼ndeme getiren tek Ã¼lke TÃ¼rkiye'dir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

"Ä°NGÄ°LÄ°ZLER KENDÄ° Ã‡IKARLARI Ä°Ã‡Ä°N YAHUDÄ°LERÄ° KULLANDI"

Ä°srail devletinin temellerini Ä°ngilizlerin attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunu tamamen kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Åžuura, ÅŸu yorumlarda bulundu:

"Ä°ngilizler, Yahudileri Ã§ok sevdiÄŸi iÃ§in deÄŸil, Asya'daki egemenliÄŸini korumak iÃ§in bunu yaptÄ±. Yahudileri Filistin'e, KudÃ¼s'e yerleÅŸtirme planlarÄ±, elbette Yahudileri Ã§ok sevdiklerinden deÄŸildi. KudÃ¼s'Ã¼ iÅŸgal, planlarÄ±nÄ±n sadece bir parÃ§asÄ±ydÄ±. Ä°ngilizler, Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in Yahudileri kullandÄ±."

Prof. Dr. Salih Ali Åžuura, Ä°ngilizlerin Filistin'deki Yahudi sayÄ±sÄ±nÄ± yeterli bulmayarak Avrupa'daki Yahudileri de buraya taÅŸÄ±maya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Avrupa'dan KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nan Yahudiler, Ã¶nce ev almaya, daha sonra okullar ve hastaneler aÃ§maya baÅŸladÄ±. Bu iÅŸ, Ä°ngilizlerin yardÄ±mÄ±yla geniÅŸ topraklar satÄ±n almaya kadar gitti. Ä°ngilizler burada hem kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± garanti altÄ±na aldÄ± hem de zengin Yahudi cemaatlerinin KudÃ¼s'te kÃ¶k salmasÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±." diye konuÅŸtu.

"SULTAN ABDÃœLHAMÄ°T KUDÃœS'Ãœ Ä°STANBUL'A BAÄžLADI"

Mehmet Ali PaÅŸa'nÄ±n MÄ±sÄ±r gÃ¶revinin 1840'ta sonra ermesi ve Tanzimat FermanÄ± ile gelen "azÄ±nlÄ±k haklarÄ±" maddelerinin Filistin'in iÅŸgalini hÄ±zlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Åžuura, Sultan AbdÃ¼lhamit'in KudÃ¼s'Ã¼ Ä°stanbul'a baÄŸlamasÄ±yla bunun nispeten durdurulduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Prof. Dr. Åžuura, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"OsmanlÄ± uzun bir sÃ¼re orada varlÄ±k gÃ¶steremedi. OsmanlÄ±'nÄ±n KudÃ¼s'teki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zayÄ±flamasÄ± bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n aleyhine geliÅŸmelere neden oldu, MÃ¼slÃ¼man oranÄ± azalÄ±rken Hristiyan ve Yahudi nÃ¼fusu hÄ±zla arttÄ±. Ä°ngiliz baskÄ±sÄ± yÃ¼zÃ¼nden Yahudi nÃ¼fusu artÄ±ÅŸÄ± engellenemiyordu. 1874'te Sultan AbdÃ¼lhamit, bir yasa Ã§Ä±kararak, daha Ã¶nce Åžam'a baÄŸlÄ± olan KudÃ¼s'Ã¼ Ä°stanbul'a baÄŸladÄ± ve Hristiyan, Yahudi nÃ¼fusunun artÄ±ÅŸÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±."

"EN VAHÄ°M OLAY Ä°SE, SKYES PÄ°COT ANLAÅžMASI Ä°DÄ°"

Ä°ngiliz Ã§Ä±karlarÄ± doÄŸrultusunda yapÄ±lan Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarÄ±, tamamen iÅŸgal altÄ±na alÄ±ndÄ±. 1517'de OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun hakimiyeti altÄ±na giren Filistin, Balfour AnlaÅŸmasÄ± ile OsmanlÄ± yÃ¶netiminden alÄ±ndÄ±. Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan sonra 1917'de OsmanlÄ±, Filistin topraklarÄ±nÄ± tamamen kaybetti. Bu topraklar, Ä°ngilizler tarafÄ±ndan iÅŸgal edildi. Ä°ngiliz ve FransÄ±zlar, OsmanlÄ±'nÄ±n bÃ¶lgeden Ã§ekilmesiyle Ä°srail devletinin kurulmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu. En vahim olay ise, Sykes Picot AnlaÅŸmasÄ± idi. Bir odada AraplarÄ±n aÄŸzÄ±na bir parmak bal sÃ¼rÃ¼lerek vaatlerde bulunan Ä°ngilizler, baÅŸka bir odada Filistin'i, ÃœrdÃ¼n'Ã¼ kendilerine bÄ±rakan anlaÅŸmalar imzalÄ±yordu."Â