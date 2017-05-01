Afganistan Mezar-Ä± Åžerif'te iÅŸÃ§iler gÃ¶steri dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Mezar-Ä± Åžerif kentinde 1 MayÄ±s DÃ¼nya Ä°ÅŸÃ§i BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.
Kentte, Kamal Nabizadeh kavÅŸaÄŸÄ±ndan Rabia Belhi Caddesi'ne yÃ¼rÃ¼yen iÅŸÃ§iler, "Can gÃ¼venliÄŸi istiyoruz", "Ev istiyoruz", "MaaÅŸlara zam istiyoruz" ÅŸeklinde sloganlar attÄ±.
Belh Ä°ÅŸÃ§iler SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Muhammad Hasan Kamuran, gÃ¶sterinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Afganistan'da son zamanlarda iÅŸsizlik oranÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu konuda devletin herhangi bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ÅŸÃ§ilerin Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k maaÅŸla yaÅŸam mÃ¼cadelesi verdiÄŸini anlatan Kamuran, ayrÄ±ca iÅŸÃ§ilerin herhangi bir gÃ¼vencesinin de bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Kamuran, devlet yetkililerinin "dikkatsizliÄŸi" nedeniyle sadece Belh vilayetinde birkaÃ§ fabrikanÄ±n iflas ettiÄŸini savunarak, bu fabrikalarda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.
Kamuran, "Belh vilayetinde yaklaÅŸÄ±k 20 bin kadar yÃ¼ksek eÄŸitimli gencimiz iÅŸsiz, devlet onlara dikkat etmiyor. Son bir yÄ±l iÃ§inde iÅŸsizlik yÃ¼zÃ¼nden binlerce genÃ§ Ã¼lkeyi terk etti." diye konuÅŸtu.
Giderek artan iÅŸsizliÄŸin gÃ¼venlik sorunlarÄ±nÄ± da beraberinde getirdiÄŸe dikkati Ã§eken Kamuran, bu nedenle yÃ¼z binlerce gencin uyuÅŸturucu bataÄŸÄ±na saplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
YoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶steri olaysÄ±z sona erdi.
Ä°statistik Merkezinin 2016 verilerine gÃ¶re, Ã¼lkedeki potansiyel iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 40'Ä± iÅŸ bulamÄ±yor. Ä°ÅŸsizlik en Ã§ok Kabil, Herat, Nangarhar, Kandahar ve Mezar-Ä± Åžerif gibi bÃ¼yÃ¼k kentlerde gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, iÅŸsizlerin Ã§oÄŸu genÃ§lerden oluÅŸuyor. YaklaÅŸÄ±k 35 milyon nÃ¼fusa sahip Afganistan'da, ortalama 20 milyon kiÅŸi, gÃ¼nlÃ¼k 1,5 dolarla geÃ§imini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
RUSYA'DA 1 MAYIS KUTLAMALARI
Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla KÄ±zÄ±l Meydan'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi.
FarklÄ± iÅŸÃ§i sendikalarÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde KÄ±zÄ±l Meydan'da yapÄ±lan geÃ§it tÃ¶renine resmi verilere gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lanlar, ellerindeki bayrak, dÃ¶viz ve balonlarla renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.
"Ä°yi bir iÅŸ, maaÅŸ ve hayat" sloganÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lanlar, iÅŸÃ§ilerin maaÅŸlarÄ±na zam yapÄ±lmasÄ± ve emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmemesi gibi taleplerde bulunuldu.
1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Rusya genelinde Ã§ok sayÄ±da etkinlik dÃ¼zenlenmesi bekleniyor.
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Mezar-Ä± Åžerif kentinde 1 MayÄ±s DÃ¼nya Ä°ÅŸÃ§i BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla yÃ¼rÃ¼yen iÅŸÃ§iler, "Can gÃ¼venliÄŸi istiyoruz", "Ev istiyoruz", "MaaÅŸlara zam istiyoruz" ÅŸeklinde sloganlar attÄ±.
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