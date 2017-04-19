16:36, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

DiyarbakÄ±r'da PKK operasyonu: 16 akademisyen gÃ¶zaltÄ±nda



Foto: ArÅŸiv

DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edilen 16 akademisyen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±rÂ Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, PKK'ya yÃ¶nelik,Â Dicle ÃœniversitesiÂ lojmanlarÄ±na ve kentteki bazÄ± adreslere operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda daha Ã¶nce kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edilenÂ 16 akademisyen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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