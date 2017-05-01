16:45, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Gizli kasadan 1 dolarlÄ±k 116 banknot Ã§Ä±ktÄ±





KÄ±rÅŸehir'de, son KHK ile kapatÄ±lan bir vakfÄ±n merkezine dÃ¼zenlenen operasyonda, bir kasa iÃ§inde, FETÃ– Ã¼yelerine daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± tahmin edilen 1 dolarlÄ±k 116 banknot bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rÅŸehir'de, son KHK ile kapatÄ±lan bir vakfÄ±n merkezine yapÄ±lan operasyonda, gizli kasa iÃ§inde, FETÃ–/PDY Ã¼yelerine daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± tahmin edilenÂ 1 dolarlÄ±k 116 banknotÂ bulundu. KÄ±rÅŸehir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla harekete geÃ§en KÄ±rÅŸehir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 689 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Tuba EÄŸitim KÃ¼ltÃ¼r ve SaÄŸlÄ±k VakfÄ±nÄ±n BaÄŸbaÅŸÄ± Mahallesi'ndeki merkezine operasyon dÃ¼zenledi. Merkezde yapÄ±lan aramada, dernek baÅŸkanÄ± S.U'nun odasÄ±nda iseÂ gizli kasaÂ iÃ§inde, KÄ±rÅŸehir ve Ã§evre illerdeki FETÃ– Ã¼yelerine daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± tahmin edilen 115 adet 1 dolarlÄ±k banknotla, kasanÄ±n iÃ§indeki kilitli ayrÄ± bir bÃ¶lÃ¼mde muhafaza edilen 1 dolarlÄ±k banknot bulundu. Ã–rgÃ¼tÃ¼n il yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len S.U. ve diÄŸer yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerinin, daha Ã¶nceki FETÃ– operasyonlarÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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