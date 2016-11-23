AK Parti'den referandum sonrasÄ± 'Siyasi Analiz' komisyonu

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ halk oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan,Â AK PartiÂ Hukuki Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Hayati YazÄ±cÄ±Â baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 11 kiÅŸiden oluÅŸanÂ "Siyasi Analiz" komisyonuÂ kuruldu.
AK Parti yÃ¶netimi, 16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen halk oylamasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± siyasi aÃ§Ä±dan analiz etmek amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 16 Nisan'da yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda "HayÄ±r" oranÄ±nÄ±n Ã¶nde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir ve Antalya'daki sonuÃ§lar baÅŸta olmak Ã¼zere, halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ±n tÃ¼m yÃ¶nleriyle deÄŸerlendirilmesi talimatÄ±nÄ± verdi.
Halk oylamasÄ±nda, halkÄ±n verdiÄŸi mesajÄ± doÄŸru okumak ve seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n tÃ¼m yÃ¶nleriyle deÄŸerlendirilmesi amacÄ±yla AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YazÄ±cÄ±'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda kurulan Ã¶zel komisyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.
YazÄ±cÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki 11 kiÅŸilik "Siyasi Analiz" komisyonunda, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit GÃ¼l, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Mustafa AtaÅŸ, Cevdet YÄ±lmaz, Erol Kaya, NÃ¼khet Hotar, Fatih Åžahin, Mehdi Eker ve Ahmet Sorgun gÃ¶rev yapacak.
AK Parti'nin oy oranÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde ve bazÄ± illerde neden "HayÄ±r" Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racak komisyon, "HayÄ±r" ve "Evet" oylarÄ±nÄ±n detaylÄ± analizini yapacak.
Bu kapsamda, halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ± TÃ¼rkiye genelinde, 7 bÃ¶lgede araÅŸtÄ±rÄ±lacak.
"Evet" yÃ¼zdesi 51,41, "HayÄ±r" yÃ¼zdesi 48,59 olarak gerÃ§ekleÅŸen halk oylamasÄ±nÄ±n nedenleri ele alÄ±nacak.
SeÃ§menin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±ndaki eÄŸilimine iliÅŸkin sorulara yanÄ±t aranacak Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, il ve ilÃ§e teÅŸkilatlarÄ±, belediyeler ile genel merkezin performansÄ± da Ã¶lÃ§Ã¼lecek. Milletvekillerinin seÃ§im bÃ¶lgelerinde ne kadar etkili olduklarÄ± da deÄŸerlendirilecek.
SonuÃ§lar birkaÃ§ hafta iÃ§inde rapor haline getirilecek. Halk oylamasÄ±na iliÅŸkin detaylÄ± incelemelerin yer alacaÄŸÄ± rapor tamamlandÄ±ktan sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a sunulacak.
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1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶sterilerde Ã§eÅŸitli nedenlerle 165 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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KÄ±rÅŸehir'de, son KHK ile kapatÄ±lan bir vakfÄ±n merkezine dÃ¼zenlenen operasyonda, bir kasa iÃ§inde, FETÃ– Ã¼yelerine daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± tahmin edilen 1 dolarlÄ±k 116 banknot bulundu
DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edilen 16 akademisyen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AK Parti'de, 16 Nisan'da yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere 11 kiÅŸilik komisyon kuruldu
ÃœrdÃ¼n UluslararasÄ± Ä°slami Ä°limler Ãœniversitesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Prof. Dr. Åžuura, "KudÃ¼s'te yaÅŸanan zulÃ¼m, 40 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiye'nin ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde. Bu sorunu uluslararasÄ± dÃ¼zeyde tartÄ±ÅŸan, gÃ¼ndeme getiren tek Ã¼lke TÃ¼rkiye'dir." dedi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, son bir haftada bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonlarda, Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k iddiasÄ±yla 238, FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da Ã¶rgÃ¼tle irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 2 bin 331 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SESRIC Genel DirektÃ¶rÃ¼ KulaklÄ±kaya, Ä°slam Ã¼lkelerinin Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ± ve sendikalaÅŸmaya iliÅŸkin kurumsal bir yapÄ± oluÅŸturma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu belirterek "TÄ±pkÄ± BM bÃ¼nyesindeki ILO (UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼) gibi bir Ã¶rgÃ¼t kurulmasÄ± kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±" dedi.
AK Parti Merkez Karar ve YÃ¶netim Kurulu (MKYK) Genel BaÅŸkan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±
Adana, Erzincan, Kayseri ve Trabzon'da tesis edilecek santrallerin yapÄ±mÄ± amacÄ±yla bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.
Ä°ngiliz polisinin geÃ§en hafta Londra'da dÃ¼zenlediÄŸi terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu Ã§erÃ§evesinde 3 kiÅŸinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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