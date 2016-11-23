GÃ¼ncelleme: 16:26, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

AK Parti'den referandum sonrasÄ± 'Siyasi Analiz' komisyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ halk oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan,Â AK PartiÂ Hukuki Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Hayati YazÄ±cÄ±Â baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 11 kiÅŸiden oluÅŸanÂ "Siyasi Analiz" komisyonuÂ kuruldu.

AK Parti yÃ¶netimi, 16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen halk oylamasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± siyasi aÃ§Ä±dan analiz etmek amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 16 Nisan'da yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda "HayÄ±r" oranÄ±nÄ±n Ã¶nde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir ve Antalya'daki sonuÃ§lar baÅŸta olmak Ã¼zere, halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ±n tÃ¼m yÃ¶nleriyle deÄŸerlendirilmesi talimatÄ±nÄ± verdi.

Halk oylamasÄ±nda, halkÄ±n verdiÄŸi mesajÄ± doÄŸru okumak ve seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n tÃ¼m yÃ¶nleriyle deÄŸerlendirilmesi amacÄ±yla AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YazÄ±cÄ±'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda kurulan Ã¶zel komisyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

11 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K KOMÄ°SYON

YazÄ±cÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki 11 kiÅŸilik "Siyasi Analiz" komisyonunda, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit GÃ¼l, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Mustafa AtaÅŸ, Cevdet YÄ±lmaz, Erol Kaya, NÃ¼khet Hotar, Fatih Åžahin, Mehdi Eker ve Ahmet Sorgun gÃ¶rev yapacak.

AK Parti'nin oy oranÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde ve bazÄ± illerde neden "HayÄ±r" Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racak komisyon, "HayÄ±r" ve "Evet" oylarÄ±nÄ±n detaylÄ± analizini yapacak.

Bu kapsamda, halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ± TÃ¼rkiye genelinde, 7 bÃ¶lgede araÅŸtÄ±rÄ±lacak.

"Evet" yÃ¼zdesi 51,41, "HayÄ±r" yÃ¼zdesi 48,59 olarak gerÃ§ekleÅŸen halk oylamasÄ±nÄ±n nedenleri ele alÄ±nacak.

SeÃ§menin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±ndaki eÄŸilimine iliÅŸkin sorulara yanÄ±t aranacak Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, il ve ilÃ§e teÅŸkilatlarÄ±, belediyeler ile genel merkezin performansÄ± da Ã¶lÃ§Ã¼lecek. Milletvekillerinin seÃ§im bÃ¶lgelerinde ne kadar etkili olduklarÄ± da deÄŸerlendirilecek.

SonuÃ§lar birkaÃ§ hafta iÃ§inde rapor haline getirilecek. Halk oylamasÄ±na iliÅŸkin detaylÄ± incelemelerin yer alacaÄŸÄ± rapor tamamlandÄ±ktan sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a sunulacak.

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