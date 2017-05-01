17:05, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

AK Parti 21 MayÄ±s'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongreye gidiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Yasin Aktay, AK PartiÂ MKYKÂ toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Aktay MKYK'da alÄ±nan kararlara iliÅŸkin, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n yarÄ±n partimizle iliÅŸkisinin, Ã¼yeliÄŸinin ihya edilmesine dair, bugÃ¼n Merkez Karar YÃ¶netim Kurulunda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸme neticesinde, kurulun bÃ¼tÃ¼n Ã¼yeleri bu kararÄ± oy birliÄŸiyle onaylamÄ±ÅŸ oldular. YarÄ±n SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n partimizin genel merkezinde dÃ¼zenlenecek olan toplantÄ± ile Ã¼yeliÄŸinin ihya edileceÄŸini sÃ¶yleyebiliriz." dedi.

"OLAÄžANÃœSTÃœ KONGRE 21 MAYIS'TA"

Aktay, "BugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±mÄ±zda kararÄ± alÄ±nan baÅŸka bir mevzu da 21 MayÄ±s'ta Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongreye gitmek. Bu kongrenin de hem kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ oldu hem de gerekli hazÄ±rlÄ±klar iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±." diye konuÅŸtu.

"KONGREDE SEÃ‡Ä°M YAPILACAK"

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongrede seÃ§im yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Aktay ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"21 MayÄ±s'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongre olacak. SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n, Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n davetiyle oluÅŸuyor bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongre. Bu kongrede de bir seÃ§im yapÄ±lmasÄ± ve SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n partimizin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz."

Aktay, 21 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak AK Parti OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Kongresi'nde hem genel baÅŸkan hem Merkez Karar YÃ¶netim Kurulu hem de partinin bÃ¼tÃ¼n yÃ¶netim kademesinin seÃ§iminin gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini bildirdi.