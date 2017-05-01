16:35, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Tunuslu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r Muhammed et-Talibi vefat etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡aÄŸdaÅŸ Ä°slam dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin Ã¶nemli isimlerinden Tunuslu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r Muhammed et-Talibi 96 yaÅŸÄ±nda vefat etti.

Tunus KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan taziye mesajÄ±nda, "Allame, tarihÃ§i, dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ve akademisyen Muhammed et-Talibi'nin vefatÄ± dolayÄ±sÄ±yla derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼mÃ¼zÃ¼ ifade ediyoruz." denildi.

BaÅŸkent Tunus'ta 1921'de dÃ¼nyaya gelen Talibi, SadÄ±kiye Lisesi'nden mezun olduktan sonra yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenimini ve doktorasÄ±nÄ± Fransa'daki Sorbon Ãœniversitesi'nde tamamladÄ±.

Tunus'taki Ã§aÄŸdaÅŸ akademik hayatÄ±n kurucularÄ±ndan kabul edilen Talibi 1955'te Tunus Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi'nin ilk dekanÄ± oldu.

Devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Zeynelabidin bin Ali'ye muhalefet eden nadir akademisyenlerden biri olan Talibi, 1998 yÄ±lÄ±nda yÄ±llar sonra gerÃ§ekleÅŸecek 2011'deki halk devrimi sonrasÄ±nÄ±n ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Munsif Merzuki ve kurulan geÃ§ici parlamentonun ilk baÅŸkanÄ± olacak Mustafa bin Cafer ve GerÃ§ek Ve Onur Heyeti BaÅŸkanÄ± Siham bin Sidrin'le birlikte "Ulusal Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Konseyi" adlÄ± cemiyeti kurdu.

Ulusal Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Konseyi, Bin Ali dÃ¶neminde baÅŸta Nahda Hareketi Ã¼yeleri olmak Ã¼zere Ã¶zellikle Ä°slami dÃ¼ÅŸÃ¼nce taraftarlarÄ±na karÅŸÄ± uygulanan gayri insani uygulamalara iliÅŸkin hazÄ±rlanan raporlarÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±nda etkili oldu.

Talibi, 2011'de "BeytÃ¼'l-Hikme" adlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce merkezinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2012'de "UluslararasÄ± KurancÄ± MÃ¼slÃ¼manlar Cemiyeti"nin kuruculuÄŸunu yaptÄ±.

Talibi, "Vasat Ã¼mmet", "Ã‡aÄŸdaÅŸ Ä°slam adÄ±na savunma", "Ä°slam, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve diyalog", "KuranÄ±n evrenselliÄŸi", "Kalbim mutmain olsun" gibi 30'dan fazla eser kaleme aldÄ±. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ok sayÄ±da Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Talibi'nin birÃ§ok eseri yabancÄ± dillere tercÃ¼me edildi.