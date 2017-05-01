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18:04, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi
Avrupa
17:33, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

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Fransa'daki anketlerde Macron hala Ã¶nde
Fransa'daki anketlerde Macron hala Ã¶nde

Fransa'da son ankete gÃ¶re, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turunda seÃ§menlerin yÃ¼zde 61'i Macron'u destekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da ikinci turu 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacakÂ cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imine yÃ¶nelik kamuoyu anketine gÃ¶re YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi LideriÂ Emmanuel Macron, seÃ§menlerin yÃ¼zde 61'inin desteÄŸini alÄ±yor.

OpinonWay-ORPI ÅŸirketinin 28-30 Nisan'da, seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± bin 488 kiÅŸiyle yaptÄ±ÄŸÄ± ankette, Macron Ã¶nde gÃ¶rÃ¼nmeye devam ediyor.

Ankete gÃ¶re, seÃ§menlerin yÃ¼zde 61'i Macron'a oy vereceÄŸini belirtirken, rakibi aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Marine Le Pen'i destekleyenlerin oranÄ± yÃ¼zde 39'da kaldÄ±.

Ancak seÃ§menlerin yÃ¼zde 54'Ã¼ne gÃ¶re, geÃ§en hafta oy oranÄ±nÄ± en fazla yÃ¼kselten aday Le Pen oldu.

AyrÄ±ca, araÅŸtÄ±rmaya katÄ±lan seÃ§menlerin yÃ¼zde 74'Ã¼, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerin birinci ile ikinci turu arasÄ±ndaki seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n kalitesiz olduÄŸu ifade etti.Â 

Le Pen ve Macron arasÄ±nda 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak seÃ§imin ikinci turunda en Ã§ok oyu alan aday, Fransa'nÄ±n yeni cumhurbaÅŸkanÄ± olacak.



Ä°lgili Konular fransa macron
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