17:09, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

DEAÅž Afganistan'da Taliban kampÄ±na saldÄ±rdÄ±





DEAÅž, Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinin Ã‡aparhar ilÃ§esinde Taliban Ã¼yelerinin kampÄ±na saldÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DEAÅž'Ä±n, Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinin Ã‡aparhar ilÃ§esinde Taliban Ã¼yelerinin kampÄ±na saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Nangarhar ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ataullah Hogyani yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DEAÅž'lÄ±larÄ±n, Taliban'Ä±n Ã‡aparhar'daki kampÄ±na saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SaldÄ±rÄ±da 21 Taliban'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Hogyani, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ise 7 DEAÅž'lÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmada 3 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 5'inin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ataullah Hogyani, ayrÄ±ca DEAÅž'lÄ±larÄ±n bÃ¶lgedeki 7 sivilin evini de ateÅŸe verdiÄŸini vurguladÄ±. Taliban'dan ise konuyla ilgili henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Ãœlkenin kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinin Derzab ilÃ§esinde, 4 gÃ¼n Ã¶nce de Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 76 Taliban militanÄ±yla 15 DEAÅž'lÄ± Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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