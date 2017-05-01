17:42, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Marmara Denizi turuncuya bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Marmara Denizi'nin TekirdaÄŸ sahilinde plankton (denizde bulunan, mikroskopla gÃ¶rÃ¼lebilen tek hÃ¼creli canlÄ±) Ã§oÄŸalmasÄ±, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.

Ã‡anakkale Onsekiz Mart Ãœniversitesi (Ã‡OMÃœ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Sezginer TunÃ§er, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Marmara Denizi'nde yaÅŸanan renk deÄŸiÅŸikliÄŸinin biyolojik bir canlÄ± olan planktonun Ã§oÄŸalmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Denizde de mevsimsel deÄŸiÅŸim yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TunÃ§er, "Ä°lkbahar ve yaz mevsiminde bÃ¼tÃ¼n doÄŸada olduÄŸu gibi denizde de uyanÄ±ÅŸ baÅŸlar. BazÄ± canlÄ±lar bu uyanÄ±ÅŸtan nasibini alarak Ã§oÄŸalÄ±r. Plankton denilen biyolojik canlÄ±, Ã§oÄŸalma sÄ±rasÄ±nda kendi iÃ§erisinde patlama yaÅŸar. Bu patlamaya baÄŸlÄ± olarak da planktonun tÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re deniz turuncu, kahverengi, yeÅŸil ve kÄ±rmÄ±zÄ± renklerine boyanÄ±r." diye konuÅŸtu.

DOÄžAL EKOLOJÄ°K OLAY

Deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesiyle plankton Ã§oÄŸalmasÄ± meydana geldiÄŸini anlatan TunÃ§er, "Planktonun aÅŸÄ±rÄ± biÃ§imde Ã§oÄŸalmasÄ±na baÄŸlÄ± kÄ±yÄ± ÅŸeridi boyunca renkler oluÅŸur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu canlÄ±nÄ±n iÃ§erisinde renk hÃ¼creleri vardÄ±r. Bu renklenme TekirdaÄŸ'Ä±n ÅžarkÃ¶y ve HoÅŸkÃ¶y sahillerinden baÅŸlayÄ±p oradan itibaren kÄ±yÄ± ÅŸeridinden Marmara'nÄ±n iÃ§lerine doÄŸru gider. Bu canlÄ±ya diÄŸer adÄ±yla 'noctiluca' denilir. Denizde yaÅŸanan renk deÄŸiÅŸiminde korkuya ve telaÅŸa mahal verecek bir durum sÃ¶z konusu deÄŸildir. Bu canlÄ± iki tane kamÃ§Ä±sÄ± olan tek hÃ¼creli bir biyolojik canlÄ±dÄ±r. DÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ olarak deniz anasÄ±na benzetilir ama deniz anasÄ±ndan farklÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m kÄ±yÄ±larÄ±nda bulunur. Buna doÄŸal bir ekolojik olay diyebiliriz. Bu geÃ§ici bir olaydÄ±r. TelaÅŸa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endÃ¼striyel atÄ±klarÄ±n oluÅŸturduÄŸu kirlilik deÄŸildir." ifadelerini kullandÄ±.

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