17:50, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

KerkÃ¼k'e baÄŸlÄ± Havice'den kaÃ§Ä±ÅŸlar devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DEAÅž'Ä±n, 10 Haziran 2014 tarihinde Irak'Ä±n 2'nci bÃ¼yÃ¼k kenti Musul'un yanÄ± sÄ±ra eÅŸ zamanlÄ± olarakÂ HaviceÂ ilÃ§esi ve ona baÄŸlÄ± Riyaz, ReÅŸad, Abbasi ve Zap kasabalarÄ±nÄ± da ele geÃ§irdi.Â

Irak ordusu ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin ortak koordinasyonu sonucu 17 Ekim tarihinde baÅŸlatÄ±lan Musul'u DEAÅž'tan kurtmarma operasyonundan sonra, Havice ilÃ§esinin tamamen kuÅŸatma altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°lÃ§e yaklaÅŸÄ±k 6 aydÄ±r PeÅŸmerge, Irak ordusu ve HaÅŸdi Åžabi gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã§evrilmiÅŸ durumda.

"FIRSATINI BULAN SÄ°VÄ°LLER KAÃ‡MAYA Ã‡ALIÅžIYOR"

KerkÃ¼k'Ã¼n batÄ±sÄ±ndaki 5'inci Cephe PeÅŸmerge KomutanÄ± Albay Heme Regir yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Elimizdeki bilgilere gÃ¶re Havice ilÃ§e sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yaklaÅŸÄ±k 900 DEAÅž militanÄ± var. Ä°lÃ§e tamamen kuÅŸatma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve militanlarÄ±n kaÃ§ma gibi bir durumu sÃ¶z konusu deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.Â

"FÄ±rsatÄ±nÄ± bulan siviller kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." diyen Regir, "Havice ve Ã§evre bÃ¶lgelerden fÄ±rsatÄ±nÄ± bulan siviller kaÃ§maya devam ediyor. GÃ¼venli bÃ¶lgelere gelen siviller, daha sonra kurulan kamplara sevk ediliyor." diye konuÅŸtu.

"HAVÄ°CE'YE YAPILACAK ASKERÄ° MÃœDAHALE ERTELENDÄ°"

DEAÅž Havice, Riyaz, ReÅŸad, Abbasi ve Zap kasabalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgedeki 300'e yakÄ±n kÃ¶yÃ¼ elinde tuttuÄŸunu belirten PeÅŸmerge KomutanÄ± Regir, KuÅŸatma altÄ±nda ve kaÃ§acak bir yerleri olmayan DEAÅž Ã¼yelerininÂ iÃ§ gÃ¶Ã§men kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda KerkÃ¼k'teki gÃ¼venli bÃ¶lgelere sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Musul'u DEAÅž'tan kurtarma operasyonun araya girmesinden dolayÄ± Havice'ye yapÄ±lmasÄ± gereken askeri mÃ¼dahalenin ertelendiÄŸini kaydeden Regir, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak operasyon tarihinin belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â