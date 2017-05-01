17:57, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Ä°stanbul'daki 1 MayÄ±s gÃ¶sterilerinde 165 gÃ¶zaltÄ±





1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶sterilerde Ã§eÅŸitli nedenlerle 165 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, kent genelinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri adÄ±na yapÄ±lacak korsan gÃ¶steri ve ÅŸiddet eylemlerinin Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik dÃ¼n ve bugÃ¼n ÅžiÅŸli, BeyoÄŸlu ve BeÅŸiktaÅŸ'ta yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda 85 molotofkokteyli, 25 atÄ±mlÄ±k 3 havai fiÅŸek, atÄ±ma hazÄ±r boya dolu 95 ÅŸiÅŸe, maske ve flamalar ele geÃ§irildi.Â ÅžiÅŸli, BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ, Sultangazi, KaÄŸÄ±thaneÂ veÂ BakÄ±rkÃ¶y'de kutlamalar kapsamÄ±nda emniyet tedbirleri Ã§erÃ§evesinde izinsiz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmaktan 139, pankart aÃ§maktan 17, yol kapama amaÃ§lÄ± zincir taÅŸÄ±yan 3, taÅŸkÄ±nlÄ±k Ã§Ä±kartan 3, havai fiÅŸek ve flama taÅŸÄ±yan 3 kiÅŸi olmak Ã¼zere toplamda 165 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu arada, toplanacak gruplarÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸarak taÅŸlÄ±-sopalÄ± korsan gÃ¶steri eylemleri baÅŸlatÄ±p gruplarÄ± bu yÃ¶nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri adÄ±na yÃ¶nlendirecekleri deÄŸerlendirilen ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlilerince BeyoÄŸlu, Zeytinburnu, Esenler ve Maltepe'de yapÄ±lan 3 farklÄ± operasyonda da 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AÃ§Ä±klamada, "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle alÄ±nan emniyet tedbirleri sÃ¼resince anlayÄ±ÅŸlÄ± tavrÄ±ndan dolayÄ± tÃ¼m Ä°stanbul halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r ederiz" denildi.

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