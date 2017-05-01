Ä°stanbul'daki 1 MayÄ±s gÃ¶sterilerinde 165 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, kent genelinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri adÄ±na yapÄ±lacak korsan gÃ¶steri ve ÅŸiddet eylemlerinin Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik dÃ¼n ve bugÃ¼n ÅžiÅŸli, BeyoÄŸlu ve BeÅŸiktaÅŸ'ta yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda 85 molotofkokteyli, 25 atÄ±mlÄ±k 3 havai fiÅŸek, atÄ±ma hazÄ±r boya dolu 95 ÅŸiÅŸe, maske ve flamalar ele geÃ§irildi.Â
ÅžiÅŸli, BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ, Sultangazi, KaÄŸÄ±thaneÂ veÂ BakÄ±rkÃ¶y'de kutlamalar kapsamÄ±nda emniyet tedbirleri Ã§erÃ§evesinde izinsiz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmaktan 139, pankart aÃ§maktan 17, yol kapama amaÃ§lÄ± zincir taÅŸÄ±yan 3, taÅŸkÄ±nlÄ±k Ã§Ä±kartan 3, havai fiÅŸek ve flama taÅŸÄ±yan 3 kiÅŸi olmak Ã¼zere toplamda 165 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Bu arada, toplanacak gruplarÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸarak taÅŸlÄ±-sopalÄ± korsan gÃ¶steri eylemleri baÅŸlatÄ±p gruplarÄ± bu yÃ¶nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri adÄ±na yÃ¶nlendirecekleri deÄŸerlendirilen ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlilerince BeyoÄŸlu, Zeytinburnu, Esenler ve Maltepe'de yapÄ±lan 3 farklÄ± operasyonda da 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle alÄ±nan emniyet tedbirleri sÃ¼resince anlayÄ±ÅŸlÄ± tavrÄ±ndan dolayÄ± tÃ¼m Ä°stanbul halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r ederiz" denildi.
1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶sterilerde Ã§eÅŸitli nedenlerle 165 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Marmara Denizi'nin TekirdaÄŸ sahilinde plankton Ã§oÄŸalmasÄ±, deniz suyu renginin yer yer deÄŸiÅŸmesine neden oldu
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aktay, partisinin 21 MayÄ±s'ta Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongreye gideceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
KÄ±rÅŸehir'de, son KHK ile kapatÄ±lan bir vakfÄ±n merkezine dÃ¼zenlenen operasyonda, bir kasa iÃ§inde, FETÃ– Ã¼yelerine daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± tahmin edilen 1 dolarlÄ±k 116 banknot bulundu
DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edilen 16 akademisyen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AK Parti'de, 16 Nisan'da yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere 11 kiÅŸilik komisyon kuruldu
ÃœrdÃ¼n UluslararasÄ± Ä°slami Ä°limler Ãœniversitesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Prof. Dr. Åžuura, "KudÃ¼s'te yaÅŸanan zulÃ¼m, 40 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiye'nin ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde. Bu sorunu uluslararasÄ± dÃ¼zeyde tartÄ±ÅŸan, gÃ¼ndeme getiren tek Ã¼lke TÃ¼rkiye'dir." dedi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, son bir haftada bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonlarda, Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k iddiasÄ±yla 238, FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da Ã¶rgÃ¼tle irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 2 bin 331 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SESRIC Genel DirektÃ¶rÃ¼ KulaklÄ±kaya, Ä°slam Ã¼lkelerinin Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ± ve sendikalaÅŸmaya iliÅŸkin kurumsal bir yapÄ± oluÅŸturma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu belirterek "TÄ±pkÄ± BM bÃ¼nyesindeki ILO (UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼) gibi bir Ã¶rgÃ¼t kurulmasÄ± kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±" dedi.
AK Parti Merkez Karar ve YÃ¶netim Kurulu (MKYK) Genel BaÅŸkan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±
Adana, Erzincan, Kayseri ve Trabzon'da tesis edilecek santrallerin yapÄ±mÄ± amacÄ±yla bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.
Ä°ngiliz polisinin geÃ§en hafta Londra'da dÃ¼zenlediÄŸi terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu Ã§erÃ§evesinde 3 kiÅŸinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± verilerine gÃ¶re, nisanda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla Ä°stanbul'da perakende fiyatlar yÃ¼zde 9,07, toptan fiyatlar yÃ¼zde 13,48 arttÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 156'sÄ± Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, 8'i rÃ¼tbeli 164 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, yarÄ±n Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hindistan'Ä±n, alacaÄŸÄ± Ã¶nlemlerle FETÃ–'yÃ¼ tamamen Ã¼lkeden Ã§Ä±karacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikata baÅŸladÄ±