18:14, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan: BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde adalet yok | VÄ°DEO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Hindistan'daÂ Jamia Millia Ä°slamia Ãœniversitesince kendisine fahri doktora tevdi edilmesi dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen tÃ¶rende bir konuÅŸma yaptÄ±.

AralarÄ±ndaki uzak mesafeye raÄŸmen Hindistan ile TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinin kÃ¶klÃ¼ bir tarihi geÃ§miÅŸe sahip olduÄŸuna iÅŸaret eden ErdoÄŸan, bÃ¶lgede 350 yÄ±l hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren BabÃ¼r devletinin kuruluÅŸunda Anadolu'daki OsmanlÄ±larÄ±n Ã§ok ciddi destekleri bulunduÄŸunu vurguladÄ±.Â

"YAKIN BÄ°R Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NE HER ZAMANKÄ°NDEN DAHA Ã‡OK Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR"

TÃ¼rkiye'de Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren HindistanlÄ± genÃ§lerin her birini ortak gelecek adÄ±na Ã§ok Ã¶nemli bir yatÄ±rÄ±m olarak gÃ¶rdÃ¼klerini anlatan ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu Ã¶ÄŸrenciler eÄŸitimlerini tamamladÄ±ktan sonra nitelikli insan kaynaÄŸÄ± olarak Hindistan'a en iyi ÅŸekilde hizmet edecekler. DostluÄŸumuzun daim kÄ±lÄ±nmasÄ± iÃ§in ortak tarihimizin genÃ§ nesillere aktarÄ±lmasÄ± da sorumluluklarÄ±mÄ±z arasÄ±ndadÄ±r. Bu gÃ¼zide Ã¼niversite gibi kurumlar genÃ§ ve dinamik nÃ¼fuslara sahip TÃ¼rkiye ve Hindistan'Ä±n geleceÄŸine Ä±ÅŸÄ±k tutarken, geleceÄŸi hazÄ±rlama noktasÄ±nda ortak tarihi yaÅŸatacaklardÄ±r. FarklÄ±lÄ±klar deÄŸil, mÃ¼ÅŸterekler Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼teceÄŸimiz Ã§alÄ±ÅŸmalardan Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede her iki Ã¼lkenin de faydasÄ±na Ã¶nemli neticeler elde edeceÄŸimize inanÄ±yorum.Â

KÃ¼resel dÃ¼zeyde yeniden bir yapÄ±lanma sÃ¼recinden geÃ§tiÄŸimiz ÅŸu dÃ¶nemde Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki yakÄ±n iÅŸbirliÄŸine her zamankinden daha Ã§ok ihtiyaÃ§ var. GÃ¼ney Asya'nÄ±n Ã¶nemli Ã¼lkesi Hindistan ile Avrupa, Asya ve Afrika kÄ±talarÄ±nÄ±n buluÅŸma noktasÄ± TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸma, bÃ¶lge ile birlikte dÃ¼nyanÄ±n da barÄ±ÅŸÄ±na, huzuruna, refahÄ±na katkÄ±da bulunacaktÄ±r."

"TÃœRKÄ°YE HÄ°NDÄ°STAN Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° Ã‡OK KISA BÄ°R SÃœREDE OLMASI GEREKEN SEVÄ°YEYE ULAÅžACAKTIR"

BugÃ¼n Ä°stanbul ile Yeni Delhi arasÄ±nÄ±n 5 saat 45 dakika sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisini paylaÅŸan ErdoÄŸan, bunlarÄ±n artÄ±k uzun mesafeler olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda her ne kadar uzak gÃ¶rÃ¼nse de ne kadar yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamamak iÃ§in hiÃ§bir sebep bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bundan sonra artÄ±k genÃ§ler olarak farklÄ± bir dinamizme ulaÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, genÃ§lere ÅŸÃ¶yle seslendi:

"Bu meseleye sahip Ã§Ä±kmalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer sizler bu meseleye sahip Ã§Ä±karsanÄ±z, TÃ¼rkiye Hindistan iliÅŸkileri Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼rede olmasÄ± gereken seviyeye ulaÅŸacaktÄ±r. Bunun iÃ§in Ã¶nce zihinlerdeki Ã¶n yargÄ±larÄ±n bir kenara bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerekiyor. Sizlerden ricam, lÃ¼tfen TÃ¼rkiye'yi BatÄ±lÄ± ajanslarÄ±n haberlerinden veya terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin buradaki lobilerinin yaydÄ±ÄŸÄ± yalanlarda deÄŸil, bizzat kaynaÄŸÄ±ndan takip edin. Ãœlkemizde Ä°ngilizce yayÄ±n yapan Ã§ok sayÄ±da televizyon kanalÄ±, gazete, dergi var. TÃ¼rkiye ile ilgili geliÅŸmeleri buralardan takip etmenizi Ã¶neriyoruz. Bu ÅŸekilde hareket ettiÄŸinizde diÄŸer kaynaklarÄ±n Ã¼lkemizle ilgili gerÃ§ekleri ne kadar saptÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, Ã¶rttÃ¼klerini bizzat kendiniz de gÃ¶receksiniz."

"Ä°STÄ°KRAR VE BARIÅžIN SADECE ADÄ°L BÄ°R SÄ°STEMDE SAÄžLANABÄ°LECEÄžÄ°NE Ä°NANIYORUZ"

KonuÅŸmasÄ±nda, teknolojinin, iletiÅŸim araÃ§larÄ±nÄ±n hÄ±zla yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n kimi Ã¼lkeleri tehdit ve sÄ±navlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, siyasi ve ekonomik istikrarsÄ±zlÄ±klarÄ±n, gelir dÃ¼zeyindeki dengesizliklerin, yoksulluk, genÃ§ iÅŸsizliÄŸi gibi sorunlarÄ±n aynÄ± zamanda dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ ve terÃ¶rÃ¼n de en Ã¶nemli sebepleri arasÄ±nda bulunduÄŸunu anlattÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "HiÃ§bir Ã¼lkenin tek baÅŸÄ±na altÄ±ndan kalkamayacaÄŸÄ± bu sorunlar ancak tÃ¼m devletlerin ortak Ã§abasÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulabilir. TÃ¼rkiye, tÃ¼m bu meselelere insanÄ± ve vicdanÄ± merkeze alan bir dÄ±ÅŸ politika anlayÄ±ÅŸÄ±yla yaklaÅŸÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Kadim devlet geleneÄŸinin mirasÄ± olan "Ä°nsanÄ± yaÅŸat ki devlet yaÅŸasÄ±n" ilkesini kendilerine rehber edindiklerini vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Biz uluslararasÄ± istikrar ve barÄ±ÅŸÄ±n sadece adil bir sistemde saÄŸlanabileceÄŸine inanÄ±yoruz. Adaletin de sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmekte gÃ¶revli uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n yapÄ±larÄ±ndan baÅŸlanarak tesisi gerekiyor. Bilhassa genel olarak BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in, ama Ã¶zellikle de GÃ¼venlik Konseyi'nin yapÄ±sÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce reforme edilmesi ÅŸarttÄ±r. Ã–rneÄŸin dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nemli Ã¼lkelerinden 1 milyar 300 milyon nÃ¼fusa sahip olan Hindistan'Ä±n iÃ§inde olmadÄ±ÄŸÄ± bir GÃ¼venlik Konseyi'nin saÄŸlÄ±klÄ± bir yapÄ±ya sahip olduÄŸunu kim iddia edebilir? 1 milyar 700 milyon nÃ¼fusa sahip olan Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n temsil edilmediÄŸi bir GÃ¼venlik Konseyi ne kadar adil olabilir?"Â

"HEM GEÃ‡Ä°CÄ° ÃœYE HEM DAÄ°MÄ° ÃœYE OLMAYACAK, HEPSÄ° DAÄ°MÄ° ÃœYE OLACAK"

Uzun sÃ¼redir "DÃ¼nya 5'ten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r" sÃ¶zÃ¼yle dile getirdiÄŸi itirazlarÄ±n temelinde bu Ã§arpÄ±klÄ±klarÄ±n bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Åžu anda tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n kaderini 5 Ã¼lkenin eline, diline nasÄ±l bÄ±rakabiliriz? Yani Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±, bunlarÄ±n ÅŸartlarÄ± iÃ§erisinde oluÅŸmuÅŸ bÃ¶yle bir hava hala devam ediyor. BÃ¶yle bir ÅŸey olabilir mi? Bir Ã¼lke, atÄ±lan bir adÄ±ma, bir karara, 'hayÄ±r' diyorsa oradan bir kararÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. BÃ¶yle bir ÅŸey olabilir mi? BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nden beklenen nedir? Adalettir. Ama BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde adalet var mÄ±? Asla, bÃ¶yle bir ÅŸey yok. ErdoÄŸan bunu sÃ¶ylediÄŸi zaman 'sert' oluyor, ErdoÄŸan bunu sÃ¶ylediÄŸi zaman 'sevilmez' oluyor, tamam da biz kime kendimizi sevdireceÄŸiz? Aslolan budur. Biz, dÃ¼nya maÄŸdurlarÄ±na, mazlumlarÄ±na kendimizi sevdirebiliyorsak, bu bize yeter. Bunu da her yerde anlatmamÄ±z lazÄ±m."

"HAKLI OLAN KÄ°MSE GÃœÃ‡LÃœ OLAN DA O OLMALIDIR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, aynÄ± sorunun, hemen hemen bÃ¼tÃ¼n uluslararasÄ± kuruluÅŸlarda da sÃ¶z konusu olduÄŸunu kaydederek, "GÃ¼Ã§lÃ¼ olan kimse haklÄ± olan da o. EÄŸer gÃ¼cÃ¼n yoksa haksÄ±zsÄ±n. Biz 'HayÄ±r, haklÄ± olan kimse gÃ¼Ã§lÃ¼ olan da o olmalÄ±dÄ±r' diyoruz." ifadesini kullandÄ±.Â

Birinci ve Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Avrupa, Amerika merkezli olarak kurulan kÃ¼resel dÃ¼zenin, dÃ¼nyanÄ±n kalanÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmaktan giderek uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden ErdoÄŸan, deÄŸerlendirmelerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Demokrasi, insan haklarÄ±, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler gibi kÃ¼resel dÃ¼zeyde kabul gÃ¶rmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan deÄŸerlerin Ã§Ä±karlarÄ± icap ettirdiÄŸinde bizzat bunlarÄ± ifade edenler tarafÄ±ndan ihlali artÄ±k gizlenemez bir hakikat haline gelmiÅŸtir. Ä°ÅŸte buyrun, ÅŸu anda Suriye, iÅŸte buyrun Irak... YaÅŸananlar ortada, bu kadar aÃ§Ä±k ve net her ÅŸey ortadayken hala hangi adaletten bahsediyoruz?

Milyona yakÄ±n insanÄ± Ã¶ldÃ¼ren, bir devlet terÃ¶rÃ¼ estiren katil Esed hala Suriye'nin baÅŸÄ±nda durabiliyorsa bu BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e raÄŸmen, artÄ±k sÃ¶ylenecek sÃ¶z kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkeleri ÅŸu anda BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ndeki 5 daimi Ã¼ye, acaba buna ne tÃ¼r bir Ã§Ã¶zÃ¼m getirdi ÅŸu ana kadar? Ä°ÅŸin iÃ§inde yaÅŸayan biziz. 911 kilometre sÄ±nÄ±rÄ± olan Ã¼lke biziz. YaralÄ± olan Ã¼lke de biziz. Åžu ana kadar 3 milyon mÃ¼lteciyi topraklarÄ±nda barÄ±ndÄ±ran biziz. 25 milyar dolar STK'larla birlikte oraya biz harcama yaptÄ±k. 'Peki dÃ¼nyadan size bir yardÄ±m gelmedi mi?' SÃ¶yleyeyim, Avrupa BirliÄŸi bize sÃ¶z verdi. 2016 Temmuz ayÄ±nda '3 milyar avro gÃ¶ndereceÄŸiz' dedi. Ne geldi biliyor musunuz? 725 milyon avro."