ErdoÄŸan: BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde adalet yok | VÄ°DEO

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Hindistan'daÂ Jamia Millia Ä°slamia Ãœniversitesince kendisine fahri doktora tevdi edilmesi dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen tÃ¶rende bir konuÅŸma yaptÄ±.
AralarÄ±ndaki uzak mesafeye raÄŸmen Hindistan ile TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinin kÃ¶klÃ¼ bir tarihi geÃ§miÅŸe sahip olduÄŸuna iÅŸaret eden ErdoÄŸan, bÃ¶lgede 350 yÄ±l hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren BabÃ¼r devletinin kuruluÅŸunda Anadolu'daki OsmanlÄ±larÄ±n Ã§ok ciddi destekleri bulunduÄŸunu vurguladÄ±.Â
TÃ¼rkiye'de Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren HindistanlÄ± genÃ§lerin her birini ortak gelecek adÄ±na Ã§ok Ã¶nemli bir yatÄ±rÄ±m olarak gÃ¶rdÃ¼klerini anlatan ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bu Ã¶ÄŸrenciler eÄŸitimlerini tamamladÄ±ktan sonra nitelikli insan kaynaÄŸÄ± olarak Hindistan'a en iyi ÅŸekilde hizmet edecekler. DostluÄŸumuzun daim kÄ±lÄ±nmasÄ± iÃ§in ortak tarihimizin genÃ§ nesillere aktarÄ±lmasÄ± da sorumluluklarÄ±mÄ±z arasÄ±ndadÄ±r. Bu gÃ¼zide Ã¼niversite gibi kurumlar genÃ§ ve dinamik nÃ¼fuslara sahip TÃ¼rkiye ve Hindistan'Ä±n geleceÄŸine Ä±ÅŸÄ±k tutarken, geleceÄŸi hazÄ±rlama noktasÄ±nda ortak tarihi yaÅŸatacaklardÄ±r. FarklÄ±lÄ±klar deÄŸil, mÃ¼ÅŸterekler Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼teceÄŸimiz Ã§alÄ±ÅŸmalardan Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede her iki Ã¼lkenin de faydasÄ±na Ã¶nemli neticeler elde edeceÄŸimize inanÄ±yorum.Â
KÃ¼resel dÃ¼zeyde yeniden bir yapÄ±lanma sÃ¼recinden geÃ§tiÄŸimiz ÅŸu dÃ¶nemde Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki yakÄ±n iÅŸbirliÄŸine her zamankinden daha Ã§ok ihtiyaÃ§ var. GÃ¼ney Asya'nÄ±n Ã¶nemli Ã¼lkesi Hindistan ile Avrupa, Asya ve Afrika kÄ±talarÄ±nÄ±n buluÅŸma noktasÄ± TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸma, bÃ¶lge ile birlikte dÃ¼nyanÄ±n da barÄ±ÅŸÄ±na, huzuruna, refahÄ±na katkÄ±da bulunacaktÄ±r."
BugÃ¼n Ä°stanbul ile Yeni Delhi arasÄ±nÄ±n 5 saat 45 dakika sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisini paylaÅŸan ErdoÄŸan, bunlarÄ±n artÄ±k uzun mesafeler olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda her ne kadar uzak gÃ¶rÃ¼nse de ne kadar yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamamak iÃ§in hiÃ§bir sebep bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bundan sonra artÄ±k genÃ§ler olarak farklÄ± bir dinamizme ulaÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, genÃ§lere ÅŸÃ¶yle seslendi:
"Bu meseleye sahip Ã§Ä±kmalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer sizler bu meseleye sahip Ã§Ä±karsanÄ±z, TÃ¼rkiye Hindistan iliÅŸkileri Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼rede olmasÄ± gereken seviyeye ulaÅŸacaktÄ±r. Bunun iÃ§in Ã¶nce zihinlerdeki Ã¶n yargÄ±larÄ±n bir kenara bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerekiyor. Sizlerden ricam, lÃ¼tfen TÃ¼rkiye'yi BatÄ±lÄ± ajanslarÄ±n haberlerinden veya terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin buradaki lobilerinin yaydÄ±ÄŸÄ± yalanlarda deÄŸil, bizzat kaynaÄŸÄ±ndan takip edin. Ãœlkemizde Ä°ngilizce yayÄ±n yapan Ã§ok sayÄ±da televizyon kanalÄ±, gazete, dergi var. TÃ¼rkiye ile ilgili geliÅŸmeleri buralardan takip etmenizi Ã¶neriyoruz. Bu ÅŸekilde hareket ettiÄŸinizde diÄŸer kaynaklarÄ±n Ã¼lkemizle ilgili gerÃ§ekleri ne kadar saptÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, Ã¶rttÃ¼klerini bizzat kendiniz de gÃ¶receksiniz."
KonuÅŸmasÄ±nda, teknolojinin, iletiÅŸim araÃ§larÄ±nÄ±n hÄ±zla yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n kimi Ã¼lkeleri tehdit ve sÄ±navlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, siyasi ve ekonomik istikrarsÄ±zlÄ±klarÄ±n, gelir dÃ¼zeyindeki dengesizliklerin, yoksulluk, genÃ§ iÅŸsizliÄŸi gibi sorunlarÄ±n aynÄ± zamanda dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ ve terÃ¶rÃ¼n de en Ã¶nemli sebepleri arasÄ±nda bulunduÄŸunu anlattÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "HiÃ§bir Ã¼lkenin tek baÅŸÄ±na altÄ±ndan kalkamayacaÄŸÄ± bu sorunlar ancak tÃ¼m devletlerin ortak Ã§abasÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulabilir. TÃ¼rkiye, tÃ¼m bu meselelere insanÄ± ve vicdanÄ± merkeze alan bir dÄ±ÅŸ politika anlayÄ±ÅŸÄ±yla yaklaÅŸÄ±yor." diye konuÅŸtu.
Kadim devlet geleneÄŸinin mirasÄ± olan "Ä°nsanÄ± yaÅŸat ki devlet yaÅŸasÄ±n" ilkesini kendilerine rehber edindiklerini vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Biz uluslararasÄ± istikrar ve barÄ±ÅŸÄ±n sadece adil bir sistemde saÄŸlanabileceÄŸine inanÄ±yoruz. Adaletin de sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmekte gÃ¶revli uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n yapÄ±larÄ±ndan baÅŸlanarak tesisi gerekiyor. Bilhassa genel olarak BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in, ama Ã¶zellikle de GÃ¼venlik Konseyi'nin yapÄ±sÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce reforme edilmesi ÅŸarttÄ±r. Ã–rneÄŸin dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nemli Ã¼lkelerinden 1 milyar 300 milyon nÃ¼fusa sahip olan Hindistan'Ä±n iÃ§inde olmadÄ±ÄŸÄ± bir GÃ¼venlik Konseyi'nin saÄŸlÄ±klÄ± bir yapÄ±ya sahip olduÄŸunu kim iddia edebilir? 1 milyar 700 milyon nÃ¼fusa sahip olan Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n temsil edilmediÄŸi bir GÃ¼venlik Konseyi ne kadar adil olabilir?"Â
Uzun sÃ¼redir "DÃ¼nya 5'ten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r" sÃ¶zÃ¼yle dile getirdiÄŸi itirazlarÄ±n temelinde bu Ã§arpÄ±klÄ±klarÄ±n bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Åžu anda tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n kaderini 5 Ã¼lkenin eline, diline nasÄ±l bÄ±rakabiliriz? Yani Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±, bunlarÄ±n ÅŸartlarÄ± iÃ§erisinde oluÅŸmuÅŸ bÃ¶yle bir hava hala devam ediyor. BÃ¶yle bir ÅŸey olabilir mi? Bir Ã¼lke, atÄ±lan bir adÄ±ma, bir karara, 'hayÄ±r' diyorsa oradan bir kararÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. BÃ¶yle bir ÅŸey olabilir mi? BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nden beklenen nedir? Adalettir. Ama BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde adalet var mÄ±? Asla, bÃ¶yle bir ÅŸey yok. ErdoÄŸan bunu sÃ¶ylediÄŸi zaman 'sert' oluyor, ErdoÄŸan bunu sÃ¶ylediÄŸi zaman 'sevilmez' oluyor, tamam da biz kime kendimizi sevdireceÄŸiz? Aslolan budur. Biz, dÃ¼nya maÄŸdurlarÄ±na, mazlumlarÄ±na kendimizi sevdirebiliyorsak, bu bize yeter. Bunu da her yerde anlatmamÄ±z lazÄ±m."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, aynÄ± sorunun, hemen hemen bÃ¼tÃ¼n uluslararasÄ± kuruluÅŸlarda da sÃ¶z konusu olduÄŸunu kaydederek, "GÃ¼Ã§lÃ¼ olan kimse haklÄ± olan da o. EÄŸer gÃ¼cÃ¼n yoksa haksÄ±zsÄ±n. Biz 'HayÄ±r, haklÄ± olan kimse gÃ¼Ã§lÃ¼ olan da o olmalÄ±dÄ±r' diyoruz." ifadesini kullandÄ±.Â
Birinci ve Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Avrupa, Amerika merkezli olarak kurulan kÃ¼resel dÃ¼zenin, dÃ¼nyanÄ±n kalanÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmaktan giderek uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden ErdoÄŸan, deÄŸerlendirmelerine ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Demokrasi, insan haklarÄ±, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler gibi kÃ¼resel dÃ¼zeyde kabul gÃ¶rmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan deÄŸerlerin Ã§Ä±karlarÄ± icap ettirdiÄŸinde bizzat bunlarÄ± ifade edenler tarafÄ±ndan ihlali artÄ±k gizlenemez bir hakikat haline gelmiÅŸtir. Ä°ÅŸte buyrun, ÅŸu anda Suriye, iÅŸte buyrun Irak... YaÅŸananlar ortada, bu kadar aÃ§Ä±k ve net her ÅŸey ortadayken hala hangi adaletten bahsediyoruz?
Milyona yakÄ±n insanÄ± Ã¶ldÃ¼ren, bir devlet terÃ¶rÃ¼ estiren katil Esed hala Suriye'nin baÅŸÄ±nda durabiliyorsa bu BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e raÄŸmen, artÄ±k sÃ¶ylenecek sÃ¶z kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkeleri ÅŸu anda BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ndeki 5 daimi Ã¼ye, acaba buna ne tÃ¼r bir Ã§Ã¶zÃ¼m getirdi ÅŸu ana kadar? Ä°ÅŸin iÃ§inde yaÅŸayan biziz. 911 kilometre sÄ±nÄ±rÄ± olan Ã¼lke biziz. YaralÄ± olan Ã¼lke de biziz. Åžu ana kadar 3 milyon mÃ¼lteciyi topraklarÄ±nda barÄ±ndÄ±ran biziz. 25 milyar dolar STK'larla birlikte oraya biz harcama yaptÄ±k. 'Peki dÃ¼nyadan size bir yardÄ±m gelmedi mi?' SÃ¶yleyeyim, Avrupa BirliÄŸi bize sÃ¶z verdi. 2016 Temmuz ayÄ±nda '3 milyar avro gÃ¶ndereceÄŸiz' dedi. Ne geldi biliyor musunuz? 725 milyon avro."
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ayhan, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinden beklenen nedir? Adalettir. Ama BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde adalet var mÄ±? Asla bÃ¶yle bir ÅŸey yok" dedi
1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶sterilerde Ã§eÅŸitli nedenlerle 165 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Marmara Denizi'nin TekirdaÄŸ sahilinde plankton Ã§oÄŸalmasÄ±, deniz suyu renginin yer yer deÄŸiÅŸmesine neden oldu
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aktay, partisinin 21 MayÄ±s'ta Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongreye gideceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
KÄ±rÅŸehir'de, son KHK ile kapatÄ±lan bir vakfÄ±n merkezine dÃ¼zenlenen operasyonda, bir kasa iÃ§inde, FETÃ– Ã¼yelerine daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± tahmin edilen 1 dolarlÄ±k 116 banknot bulundu
DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edilen 16 akademisyen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AK Parti'de, 16 Nisan'da yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere 11 kiÅŸilik komisyon kuruldu
ÃœrdÃ¼n UluslararasÄ± Ä°slami Ä°limler Ãœniversitesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Prof. Dr. Åžuura, "KudÃ¼s'te yaÅŸanan zulÃ¼m, 40 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiye'nin ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde. Bu sorunu uluslararasÄ± dÃ¼zeyde tartÄ±ÅŸan, gÃ¼ndeme getiren tek Ã¼lke TÃ¼rkiye'dir." dedi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, son bir haftada bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonlarda, Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k iddiasÄ±yla 238, FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da Ã¶rgÃ¼tle irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 2 bin 331 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SESRIC Genel DirektÃ¶rÃ¼ KulaklÄ±kaya, Ä°slam Ã¼lkelerinin Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ± ve sendikalaÅŸmaya iliÅŸkin kurumsal bir yapÄ± oluÅŸturma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu belirterek "TÄ±pkÄ± BM bÃ¼nyesindeki ILO (UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼) gibi bir Ã¶rgÃ¼t kurulmasÄ± kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±" dedi.
AK Parti Merkez Karar ve YÃ¶netim Kurulu (MKYK) Genel BaÅŸkan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±
Adana, Erzincan, Kayseri ve Trabzon'da tesis edilecek santrallerin yapÄ±mÄ± amacÄ±yla bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.
Ä°ngiliz polisinin geÃ§en hafta Londra'da dÃ¼zenlediÄŸi terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu Ã§erÃ§evesinde 3 kiÅŸinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± verilerine gÃ¶re, nisanda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla Ä°stanbul'da perakende fiyatlar yÃ¼zde 9,07, toptan fiyatlar yÃ¼zde 13,48 arttÄ±