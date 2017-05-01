Vaer'den 7'nci tahliye konvoyu

Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan sivil ve askeri unsurların yer aldığı 7'nci tahliye konvoyu, İdlib'in kuzey kırsalına vardı.
İdlib'deki muhabirlerin bildirdiğine göre, Vaer'den çıkan bin 850 kişilik kafile, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Maaret Masrin ilçesinin kuzeyindeki Tiyniyye ve Saed barınma merkezlerine ulaştı.
Semtten dün ayrılan 50 otobüslük kafilede, 3 engelli ile aralarında bebeklerin de olduğu 926 çocuk ve 425 kadın bulunuyor.
507 ailenin yer aldığı konvoya, Suriye Kızılayına ait ambulansların yanında sivillerin eşyalarını taşıyan 8 tır da eşlik etti.
Vaer'den mart ayında başlayan tahliyelerle ayrılmak zorunda kalan ilk iki kafile, Türkiye sınırında, Halep'in Cerablus ilçesinde kurulan kamplara götürülmüştü. Üçüncü kafile, İdlib kırsalındaki geçici barınma merkezlerine, 4, 5, ve 6. kafileler Cerablus'taki Zoğara kampına yerleştirilmişti.
Rejim güçlerinin uzun süren saldırılarına ve kuşatmasına maruz kalan Vaer'den şu ana kadar yaklaşık 13 bin kişi ayrılmak zorunda kalırken, gelecek haftalarda tahliyelerin devam etmesi planlanıyor.
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