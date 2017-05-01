'DÃ¼nyanÄ±n ilk KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± TÃ¼rkiye Ã¼retecek'

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, beraberindeki BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra TaÅŸkesenlioÄŸlu, Mustafa IlÄ±calÄ± ve Orhan DeligÃ¶z ile AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaretinde gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.
Mart ayÄ±ndan baÅŸlayarak nisan ve mayÄ±s aylarÄ±nda keneyle ilgili gÃ¶rÃ¼len hastalÄ±ÄŸÄ±n sÄ±k rastlanabileceÄŸi ÅŸehirlerde, ilÃ§elerde ve kÃ¶ylerdeÂ SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±Â olarak bire bir kapÄ±larÄ± Ã§alarak bilgilendirme yaptÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden AkdaÄŸ, bu hususta hazÄ±r materyallerin ve broÅŸÃ¼rlerin olduÄŸunu ve bunlarÄ± ailelere verdiklerini sÃ¶yledi.
AkdaÄŸ, KÄ±rÄ±m-Kongo kanamalÄ± ateÅŸi hastalÄ±ÄŸÄ±nda (KKKA) vatandaÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olan hususun kontrol olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"MayÄ±s, haziran, temmuz aylarÄ±nda bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ ve kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±k yapÄ±lan ve hastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±labildiÄŸi bÃ¶lgelerde hayvanlarla temas eden ya da hayvanlarÄ±n bulunduÄŸu yerlere girip Ã§Ä±kan herkes mutlaka akÅŸam evine gittiÄŸinde vÃ¼cudunun bir yerineÂ keneÂ yapÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ mÄ± bunun kontrolÃ¼nÃ¼ yapmalÄ±dÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ erken dÃ¶nemde tespit edilir de o kene saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ya da hekim tarafÄ±ndan yerinden Ã§Ä±karÄ±lÄ±rsa virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸma ihtimali Ã§ok azalÄ±yor."
Bakan AkdaÄŸ,Â KKKAÂ aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin de ÅŸunlarÄ± ifade etti:
"AÅŸÄ± konusu Erciyes Ãœniversitesi ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z faaliyettir. Zannediyorum sekizinci yÄ±lÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olabilir. TÃ¼rk bilim insanlarÄ± Ã§ok sÄ±kÄ± ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar, bakanlÄ±k olarak biz kendilerine destek verdik. Åžu anda aÅŸÄ± keÅŸfedilmiÅŸ durumda. Yani TÃ¼rkiye bir virÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nÄ± Ã¼retebilecek duruma geldi. BaÅŸka bir firmanÄ±n lisanslÄ± aÅŸÄ±sÄ±nÄ± deÄŸil, orijinal bir aÅŸÄ±yÄ±.Â DÃ¼nyanÄ±n ilk KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± inÅŸallah TÃ¼rkiye Ã¼retmiÅŸ olacak. Biraz daha zamana ihtiyaÃ§ var. Ä°nsanlar Ã¼zerinde de bazÄ± araÅŸtÄ±rmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m."
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "TÃ¼rkiye bir virÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nÄ± Ã¼retebilecek duruma geldi. BaÅŸka bir firmanÄ±n lisanslÄ± aÅŸÄ±sÄ±nÄ± deÄŸil, orijinal bir aÅŸÄ±yÄ±. DÃ¼nyanÄ±n ilk KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± inÅŸallah TÃ¼rkiye Ã¼retmiÅŸ olacak" dedi
DoÃ§. Dr. Ã–zyÄ±lmaz, baypas ameliyatÄ± olan hastalarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam aktivitelerini geri kazanmasÄ± iÃ§in ilk 8 haftalÄ±k rehabilitasyon dÃ¶neminin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu bildirdi
TÃ¼rkiye'de 2009'da ilk baÅŸarÄ±lÄ± akciÄŸer naklini gerÃ§ekleÅŸtiren Prof. Dr. Kutlu, akciÄŸer kanseri hastasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± nakille bir ilke daha imza attÄ±
DoÄŸru zamanda, doÄŸru adÄ±m atmak Ã¶nemli. BoÅŸanma evlilik gibi mutluluk vermese de bir gerÃ§eklik olarak karÅŸÄ±mÄ±zda duruyor.
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerinin felÃ§li ve fizik tedavi ihtiyacÄ± duyan hastalar iÃ§in yaptÄ±klarÄ± "Fizyo-trak" Ã¼retim iÃ§in firmalardan teklif bekliyor
PsikoloÄŸunuz diyor ki; Oyun ne kadar geliÅŸtirilir ve Ã§ocuÄŸa oyun oynama fÄ±rsatÄ± ne kadar Ã§ok verilirse o oranda faydalÄ± olur.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, saÄŸlÄ±klÄ±, mutlu ve sorun Ã§Ã¶zme becerisine sahip ailelerin oluÅŸmasÄ± iÃ§in hayata geÃ§irilen Aile EÄŸitim ProgramÄ± kapsamÄ±nda 570 bin 211 kiÅŸi eÄŸitim aldÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, dÃ¼nya genelinde 212 milyon kiÅŸi sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±rken, bu kiÅŸilerden 429 bini hayatÄ±nÄ± hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ã‡ocuk baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ±nda hemen bir kiÅŸilik Ã¶zelliÄŸi iliÅŸtirilir; tembellik. HÃ¢lbuki sorun, etkili Ã§alÄ±ÅŸma tekniklerini bilmemektendir.
Adana'da aynÄ± aileden Ã¼Ã§ kiÅŸinin domates konservesi yedikten sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine uzmanlar ev yapÄ±mÄ± sebze konservelerinin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli olabileceÄŸine dikkati Ã§ekti
SaldÄ±rganlÄ±k ve Ã§ekingenlik dÄ±ÅŸÄ±nda insanÄ± iletiÅŸimde saÄŸlÄ±klÄ± kÄ±lacak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yol vardÄ±r ki bu da atÄ±lganlÄ±ktÄ±r.
Ã‡ocuÄŸun sorumluluÄŸu Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlayacaÄŸÄ± yaÅŸlar Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardÄ±r.
Uzun sÃ¼reli gÃ¶z seÄŸirmesi ÅŸikayetinin altÄ±nda daha ciddi nedenler, gÃ¶z ya da sinir sistemine baÄŸlÄ± hastalÄ±klar yatÄ±yor olabilir
Ã‡ocuk yemeyi Ã¶ÄŸrenir yeter ki baskÄ±cÄ±, Ä±srarcÄ±, kontrolcÃ¼ bir Ã§atÄ±ÅŸma iÃ§ine girilmesin.
Kanser hastalarÄ±nÄ±n tÄ±bbi tedaviden en iyi faydayÄ± elde etmelerinde ve hastalÄ±k sÃ¼recinde yaÅŸanan psikososyal sorunlarÄ± en aza indirmelerinde sosyal desteÄŸin Ã¶nemli bir role sahip olduÄŸu belirtildi
Televizyon, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±mÄ±zda en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, yaygÄ±n etkisi Ã§ok fazla olan bir iletiÅŸim aracÄ±.