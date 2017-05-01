GÃ¼ncelleme: 02:20, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

'DÃ¼nyanÄ±n ilk KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± TÃ¼rkiye Ã¼retecek'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, beraberindeki BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra TaÅŸkesenlioÄŸlu, Mustafa IlÄ±calÄ± ve Orhan DeligÃ¶z ile AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaretinde gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

Mart ayÄ±ndan baÅŸlayarak nisan ve mayÄ±s aylarÄ±nda keneyle ilgili gÃ¶rÃ¼len hastalÄ±ÄŸÄ±n sÄ±k rastlanabileceÄŸi ÅŸehirlerde, ilÃ§elerde ve kÃ¶ylerdeÂ SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±Â olarak bire bir kapÄ±larÄ± Ã§alarak bilgilendirme yaptÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden AkdaÄŸ, bu hususta hazÄ±r materyallerin ve broÅŸÃ¼rlerin olduÄŸunu ve bunlarÄ± ailelere verdiklerini sÃ¶yledi.

AkdaÄŸ, KÄ±rÄ±m-Kongo kanamalÄ± ateÅŸi hastalÄ±ÄŸÄ±nda (KKKA) vatandaÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olan hususun kontrol olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"MayÄ±s, haziran, temmuz aylarÄ±nda bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ ve kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±k yapÄ±lan ve hastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±labildiÄŸi bÃ¶lgelerde hayvanlarla temas eden ya da hayvanlarÄ±n bulunduÄŸu yerlere girip Ã§Ä±kan herkes mutlaka akÅŸam evine gittiÄŸinde vÃ¼cudunun bir yerineÂ keneÂ yapÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ mÄ± bunun kontrolÃ¼nÃ¼ yapmalÄ±dÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ erken dÃ¶nemde tespit edilir de o kene saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ya da hekim tarafÄ±ndan yerinden Ã§Ä±karÄ±lÄ±rsa virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸma ihtimali Ã§ok azalÄ±yor."

"DÃœNYANIN Ä°LK KKKA AÅžISINI TÃœRKÄ°YE ÃœRETMÄ°Åž OLACAK"

Bakan AkdaÄŸ,Â KKKAÂ aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin de ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"AÅŸÄ± konusu Erciyes Ãœniversitesi ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z faaliyettir. Zannediyorum sekizinci yÄ±lÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olabilir. TÃ¼rk bilim insanlarÄ± Ã§ok sÄ±kÄ± ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar, bakanlÄ±k olarak biz kendilerine destek verdik. Åžu anda aÅŸÄ± keÅŸfedilmiÅŸ durumda. Yani TÃ¼rkiye bir virÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nÄ± Ã¼retebilecek duruma geldi. BaÅŸka bir firmanÄ±n lisanslÄ± aÅŸÄ±sÄ±nÄ± deÄŸil, orijinal bir aÅŸÄ±yÄ±.Â DÃ¼nyanÄ±n ilk KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± inÅŸallah TÃ¼rkiye Ã¼retmiÅŸ olacak. Biraz daha zamana ihtiyaÃ§ var. Ä°nsanlar Ã¼zerinde de bazÄ± araÅŸtÄ±rmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m."