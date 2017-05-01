19:10, 01 Mayıs 2017 Pazartesi

Alaska'da büyük deprem





ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin Alaska eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) verilerine göre, ABD'nin kuzeyindeki Alaska eyaletinde, merkez üssü Skagway kasabasının 84 kilometre doğusu olan 6,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremden sonra can ve mal kaybı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

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