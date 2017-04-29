19:59, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Van'da orta ÅŸiddette deprem





Van'Ä±n GevaÅŸ ilÃ§esinde 4,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'Ä±n GevaÅŸ ilÃ§esinde 4,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine gÃ¶re, saat 19.30'da merkez Ã¼ssÃ¼ GevaÅŸ ilÃ§esi olan 4,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yer sarsÄ±ntÄ±sÄ± kaydedildi. Depremin 13,6 kilometre derinlikte olduÄŸu belirlendi.

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