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20:34, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi
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19:59, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

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Van'da orta ÅŸiddette deprem
Van'da orta ÅŸiddette deprem

Van'Ä±n GevaÅŸ ilÃ§esinde 4,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Van'Ä±n GevaÅŸ ilÃ§esinde 4,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine gÃ¶re, saat 19.30'da merkez Ã¼ssÃ¼ GevaÅŸ ilÃ§esi olan 4,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yer sarsÄ±ntÄ±sÄ± kaydedildi.

Depremin 13,6 kilometre derinlikte olduÄŸu belirlendi.



Ä°lgili Konular Van deprem
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