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Hamas yeni vizyon belgesini açıkladı
Hamas yeni vizyon belgesini açıkladı

Filistin İslami Direniş Örgütü Hamas, yeni vizyon belgesini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, hareketin yeni vizyonunu ve siyaset belgesini açıkladı.

"BELGE HAMAS'İN ORTAK GÖRÜŞLERİNİ YANSITIYOR"

Meşal, siyaset belgesine ilişkin, "Hamas'ın tüm liderlerinin içerideki ve dışarıdaki kurumlarının ortak görüşünü yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

"GERİ DÖNÜŞ HAKKI, NE LİLGA EDİLİR NE DE EKSİLTİLİR"

Hamas'ın Filistinli mülteciler meselesini tasfiye etmeyi hedefleyen her türlü girişimi ve projeyi reddettiğini belirten Meşal, "Geri dönüş hakkı, ne ilga edilir ne de eksiltilir." dedi.

"HAMAS SİYONİSTLERLE MÜCADELE ETMEKTEDİR"

Meşal, mücadelelerine ilişkin, şunları kaydetti: 

"Hamas, çekişmenin dinleri sebebiyle Yahudilerle değil Siyonist projeyle olduğunu vurgular ve Hamas, Yahudi oldukları için onlarla bir çekişme yürütmemektedir, saldırgan işgalci Siyonistlerle mücadele etmektedir." 

"FİLİSTİN HAKLARINDAN ÖDÜL VERİMEYECEKTİR"

Meşal, belgeye ilişkin, "1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulması, Filistin haklarından ödün verilmesi anlamına gelmemektedir." açıklamasında bulundu.

"HAMAS GENİŞ KATILIMLI DEMOKRASİYE İNANIYOR"

Halid Meşal, "Hamas geniş katılımlı demokrasiye inanıyor. Diyaloga ve başkasıyla yaşamaya açıktır." şeklinde konuştu.

"YENİDEN İNŞA EDİLMESİNE ÇALIŞILMASI KAÇINILMAZDIR"

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, Filistin halkının koruması gerekli ulusal çerçevesi olduğunu vurgulayan Meşal, "Yeniden inşa edilmesine çalışılması kaçınılmazdır." diye konuştu.



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