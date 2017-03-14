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01:00, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±
Politika
23:35, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

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KurtulmuÅŸ: Bakanlar Kurulu'nda revizyon sÃ¶z konusu deÄŸil
KurtulmuÅŸ: Bakanlar Kurulu'nda revizyon sÃ¶z konusu deÄŸil

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Siyasetin gerektiÄŸi durumlar ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Bakanlar Kurulu'nun revizyonu gÃ¼ndeme gelir ama bugÃ¼n itibarÄ±yla bÃ¶yle bir revizyon sÃ¶z konusu deÄŸildir" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ,Â Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± devam ederken aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Siyasetin gerektiÄŸi durumlar ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Bakanlar Kurulu'nun revizyonu gÃ¼ndeme gelir ama bugÃ¼n itibarÄ±yla bÃ¶yle bir revizyon sÃ¶z konusu deÄŸildir." dedi.

"Bu bÃ¶lgede, ABD ve Rusya meÅŸru gÃ¼Ã§ler Ã¼zerinden ittifaklarÄ±nÄ± geliÅŸtirmek durumundadÄ±r." ifadesini kullanan KurtulmuÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devleti, dostlarÄ±mÄ±zÄ±n TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± zarar veren bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vermesini hiÃ§ de iÃ§ine sindirememekte, hiÃ§ de hoÅŸ karÅŸÄ±lamamaktadÄ±r."

"HAMAS'IN SÄ°YASET BELGESÄ°NÄ° Ä°NCELEDÄ°KTEN SONRA GÃ–RÃœÅžLERÄ°MÄ°ZÄ° PAYLAÅžIRIZ"

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KurtulmuÅŸ, Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesini henÃ¼z incelemediklerini, ancak bÃ¶lgede iki devletli bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ yegane alternatif gÃ¶rdÃ¼klerini, tam manasÄ±yla Ã¶zgÃ¼r ve egemen bir Filistin devletinin uluslararasÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan en doÄŸru yol olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini belirterek, "Biz bunu kendi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimiz olarak ifade ediyoruz ama Hamas'Ä±n siyaset belgesini inceledikten sonra o konuda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi daha detaylÄ± paylaÅŸÄ±rÄ±z." dedi.



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