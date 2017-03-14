KurtulmuÅŸ: Bakanlar Kurulu'nda revizyon sÃ¶z konusu deÄŸil

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ,Â Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± devam ederken aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Siyasetin gerektiÄŸi durumlar ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Bakanlar Kurulu'nun revizyonu gÃ¼ndeme gelir ama bugÃ¼n itibarÄ±yla bÃ¶yle bir revizyon sÃ¶z konusu deÄŸildir." dedi.
"Bu bÃ¶lgede, ABD ve Rusya meÅŸru gÃ¼Ã§ler Ã¼zerinden ittifaklarÄ±nÄ± geliÅŸtirmek durumundadÄ±r." ifadesini kullanan KurtulmuÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devleti, dostlarÄ±mÄ±zÄ±n TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± zarar veren bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vermesini hiÃ§ de iÃ§ine sindirememekte, hiÃ§ de hoÅŸ karÅŸÄ±lamamaktadÄ±r."
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KurtulmuÅŸ, Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesini henÃ¼z incelemediklerini, ancak bÃ¶lgede iki devletli bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ yegane alternatif gÃ¶rdÃ¼klerini, tam manasÄ±yla Ã¶zgÃ¼r ve egemen bir Filistin devletinin uluslararasÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan en doÄŸru yol olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini belirterek, "Biz bunu kendi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimiz olarak ifade ediyoruz ama Hamas'Ä±n siyaset belgesini inceledikten sonra o konuda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi daha detaylÄ± paylaÅŸÄ±rÄ±z." dedi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Siyasetin gerektiÄŸi durumlar ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Bakanlar Kurulu'nun revizyonu gÃ¼ndeme gelir ama bugÃ¼n itibarÄ±yla bÃ¶yle bir revizyon sÃ¶z konusu deÄŸildir" dedi
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ayhan, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinden beklenen nedir? Adalettir. Ama BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde adalet var mÄ±? Asla bÃ¶yle bir ÅŸey yok" dedi
1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶sterilerde Ã§eÅŸitli nedenlerle 165 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aktay, partisinin 21 MayÄ±s'ta Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongreye gideceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
KÄ±rÅŸehir'de, son KHK ile kapatÄ±lan bir vakfÄ±n merkezine dÃ¼zenlenen operasyonda, bir kasa iÃ§inde, FETÃ– Ã¼yelerine daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± tahmin edilen 1 dolarlÄ±k 116 banknot bulundu
DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edilen 16 akademisyen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AK Parti'de, 16 Nisan'da yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere 11 kiÅŸilik komisyon kuruldu
ÃœrdÃ¼n UluslararasÄ± Ä°slami Ä°limler Ãœniversitesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Prof. Dr. Åžuura, "KudÃ¼s'te yaÅŸanan zulÃ¼m, 40 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiye'nin ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde. Bu sorunu uluslararasÄ± dÃ¼zeyde tartÄ±ÅŸan, gÃ¼ndeme getiren tek Ã¼lke TÃ¼rkiye'dir." dedi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, son bir haftada bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonlarda, Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k iddiasÄ±yla 238, FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da Ã¶rgÃ¼tle irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 2 bin 331 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SESRIC Genel DirektÃ¶rÃ¼ KulaklÄ±kaya, Ä°slam Ã¼lkelerinin Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ± ve sendikalaÅŸmaya iliÅŸkin kurumsal bir yapÄ± oluÅŸturma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu belirterek "TÄ±pkÄ± BM bÃ¼nyesindeki ILO (UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼) gibi bir Ã¶rgÃ¼t kurulmasÄ± kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±" dedi.
AK Parti Merkez Karar ve YÃ¶netim Kurulu (MKYK) Genel BaÅŸkan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±
Adana, Erzincan, Kayseri ve Trabzon'da tesis edilecek santrallerin yapÄ±mÄ± amacÄ±yla bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.
Ä°ngiliz polisinin geÃ§en hafta Londra'da dÃ¼zenlediÄŸi terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu Ã§erÃ§evesinde 3 kiÅŸinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi