DEAŞ, Musul'da 11 sivili katletti

Irak'ta DEAŞ'ın, Musul kentinin batısında kontrolü altındaki bölgelerden kaçmaya çalışan 11 sivili infaz ettiği bildirildi.
Irak ordusunda görevli üsteğmen Nayif ez-Zebidi yaptığı açıklamada, Musul'un batısındaki 17 Temmuz Mahallesi sakinlerinden alınan bilgiye dayandırarak, örgütün kontrolü altındaki bölgelerden hükümet güçlerinin denetimi altındaki bölgelere kaçmaya çalışan 11 sivili infaz ettiğini söyledi.
Musul'un batı kesimindeki sivillerin, bulundukları bölgelerin DEAŞ'tan kurtarılması için hemen her gün güvenlik güçlerinden yardım talep ettiklerini belirten Zebidi, bölge sakinlerinin, kayıplar veren örgütün infazlarından endişe ettiğini kaydetti.
Irak güvenlik güçleri, Haziran 2014'ten itibaren DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'un kurtarılması için 17 Ekim 2016'da operasyon başlatmıştı.
Musul'un doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana kentin batı bölgelerinin DEAŞ'tan kurtarılmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
DEAŞ'ın kentin batı kesiminin yaklaşık yüzde 30'unda hala etkin olduğu ifade ediliyor.
Irak'ta DEAŞ, Musul kentinin batısında kontrolü altındaki bölgelerden kaçmaya çalışan 11 sivili infaz etti
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