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Güncelleme: 03:25, 02 Mayıs 2017 Salı

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Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu'na saldırı | FOTO
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu'na saldırı | FOTO

Zürih Başkonsolosluğuna saldıran kar maskeli kişiler, maddi hasara neden oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsviçre’de Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğu önüne gelen yüzleri kar maskeli kişiler, konsolosluğa boyalarla saldırırken yakındaki otobüs durağı ve karşıdaki binaya kırmızı boyalarla "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazdı.

Başkonsolos Asiye Nurcan İpekçi, yaptığı açıklamada, "Akşam üzeri Başkonsolosluk binamıza boya saldırısı oldu. Olaydan hemen sonra polis intikal etti ve şu an gerekli tetkikleri yapıyoruz." dedi.

İpekçi, saldırıyı düzenleyenlerin yaklaşık 60 kişi olduğunu ve yüzlerine kar maskeleri taktıklarını belirtti. Polisin gerekli tedbirleri aldığını ve kendileriyle işbirliği içinde olduklarını vurgulayan İpekçi, "Şimdi durum sakin. Korkulacak bir durum yok. Binaya attıkları boyalar da temizleniyor." diye konuştu.

Saldırının sadece maddi hasarla atlatıldığına işaret eden İpekçi, Zürih'te 1 Mayıs resmi tatil olduğu için binada güvenlik görevlileri dışında kimsenin olmadığını kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YİNE HEDEFTE

Tamamı kar maskeli saldırganlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak yakındaki otobüs durağı ve karşıdaki binaya kırmızı boyalarla "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazdı.

Öte yandan, saldırıyı düzenleyenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde slogan atması ve binaya atılan boyaların da PKK'nın sözde renklerini andırması, saldırının PKK yandaşlarınca yapıldığı şüphesini artırdı.

İsviçre'nin başkenti Bern'de PKK yandaşlarınca 25 Mart'ta halk oylaması öncesi düzenlenen "Hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alan "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" pankartı açılmıştı. Siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı yer almıştı.



İlgili Konular Türkiye İsviçre Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğu
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