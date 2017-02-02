Güncelleme: 01:18, 02 Mayıs 2017 Salı

ABD Dışişleri Bakanlığı 2 bin 300 çalışanını işten atıyor





ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un, gelecek yıl Dışişleri Bakanlığında yapılacak bütçe kesintisi dahilinde 2 bin 300 çalışanın işine son vereceği kaydedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un, Bakanlıkta çalışan 2 bin 300 kişinin işine son vermek için rapor hazırladığı ortaya çıktı. Tillerson'un gelecek yıl Dışişleri Bakanlığında yapılacak bütçe kesintisi dahilinde 2 bin 300 çalışanın işine son vereceği kaydedildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bakanlık yetkilisinin ABD medyasına yaptığı açıklamada, Bakanlığa alınacak yeni diplomatların sayılarında ciddi bir azalma olacağı ve binlerce çalışanın ise görevine son verileceği bildirildi. Yaklaşık 75 bin çalışanı olan Dışişleri Bakanlığında yapılacak söz konusu işten çıkarmalar, Bakanlıktaki toplam personelin yaklaşık yüzde 3'üne tekamül ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, 2018 mali yılı için hazırlanan bütçe tasarısında, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde yüzde 28 kesinti önerdi.

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