09:13, 02 Mayıs 2017 Salı

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 02 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olacak. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.00)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Pakistan Ulusal Meclisi Savunma Üretimi Daimi Komitesi Başkanı Havaca Süheyl Mansur'u kabul edecek.

(TBMM/14.00)

3- CHP, HDP ve MHP'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.30/10.30)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilkent Otel'de düzenlenecek Harita Genel Komutanlığı Bakanlıklar Arası Harita İşlemleri Koordinasyon ve Planlama Kurulu 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara /10.00)

2- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü arasında gerçekleştirilen "Coğrafi Olarak Dağılmış Ofis Açma" törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

3 -TBMM'den

- Genel Kurulda gündemdeki konular ele alınacak.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00/15.30)



EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kümelenme destek sözleşmesi imza törenine katılacak.

- Özlü, Ankara'daki OSB'lerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ile Türkiye-Özbekistan Ekonomik İlişkileri toplantılarına iştirak edecek.

(Ankara/09.30-19.30)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

(Lefkoşa)

2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)



KÜLTÜR SANAT

1- Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen "5.Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali"nin basın toplantısı Sepetçiler Kasrı'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Engelsiz Erişim Çalıştayı"nın açılışında konuşacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaşacak.

(Madrid/21.45)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off beşinci ve son maçında Olympiakos ile Anadolu Efes, Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Atina/21.00)

3- Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı ve 86 kiloda Selim Yaşar, kadınlarda ise 48 kiloda Evin Demirhan ve 63 kiloda Hafize Şahin mindere çıkacak.

(Novi Sad)

4- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'na, ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/12.30)

5- TFF 1. Lig'de 31. hafta, Ümraniyespor-Denizlispor, Eskişehirspor-Samsunspor, Giresunspor-Mersin İdmanyurdu maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/Eskişehir/Giresun/18.30)

6- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçlarında Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş, Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00/20.00)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabı ikinci maçlarında Beşiktaş-Halkbank, Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/Çanakkale/17.00)

9- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisinde üçüncü maçlar iki karşılaşmayla başlayacak.

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Nisan ayında kırsal, PKK'ya mezar oldu

- Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmak için saldırılar gerçekleştiren, sivil ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK'ya kar kış demeden ağır darbe indiren güvenlik güçleri, şu sıralar karların erimesiyle kış üslenmesinden çıkmaya çalıştığı belirtilen örgüt mensuplarına ilkbahar mevsiminin ilk aylarından nisanda da göz açtırmadı

- Kış boyunca zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen teröristlerin izini sürerek örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçleri, nisan ayındaki operasyonlarda da 361 teröristi etkisiz hale getirdi

- Terör örgütü PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik nisan ayında çok sayıda ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında kamu görevlileri ve muhtarlar ile HDP, DBP'li yöneticilerin de bulunduğu bin 281 zanlı gözaltına alındı. Bu şüphelilerden aralarında HDP Muş Milletvekili Özkan ve belediye başkanlarının da yer aldığı 228'i tutuklandı

- Havadan silahlı İHA ve F-16 uçakları, karadan ise kahraman güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla Şırnak'ta 6 günde 40, Tunceli'de ise 3 günde 27 teröristi etkisiz hale getirilerek, adeta kırsal hainlere mezar oldu

2- Atlar "ojeli seyislere" emanet

- Türkiye'nin ilk lisanslı kadın seyisleri olmak için Elazığ Hipodromu'nda eğitim gören 40 kursiyer, pistlere çıkmak için gün sayıyor

- Sabah makyaj yapıp, tulum giydikten sonra haranın yolunu tutan kadın seyis adayları, bakımını yaptıkları atların yarışlarını da kaçırmıyor

- Mesleklerine göz koydukları erkek seyislerden mesleğin sırlarını öğrenen kadınlar, tecrübenin üzerine sevgilerini de katarak atlarla ilgileniyor

- Kursiyer Aslı Erdem: "Anne duygusuyla çocuklarım gibi sevgi ile yaklaşıyorum"

-Gamze Özbey: "Artık erkek seyisler düşünsün kadın seyisler geliyor"

- Proje Koordinatörü Yezdan Uzunoğlu:

"Avrupa ve ABD'de seyislerin yüzde 80'inden fazlası kadın"

3- İsrail, gazını Türkiye üzerinden taşımaya istekli

- İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanlığı Genel Direktörü Shaul Meridor:

- "Türkiye ile doğalgaz konusunda, önce ticari tarafın fiyatlar ve miktarlar gibi detaylar üzerinde anlaşması gerekiyor, şu anda bunun üzerinde konuşuluyor"

- "Önümüzdeki birkaç haftada pek çok görüşme yapacağız. Birkaç ay içinde umarım sadece görüşüyor değil, anlaşmaya varmış da oluruz. Süreci ciddiye alıyoruz"

- "Anlaşmaya varacağımız ve önümüzdeki yıllarda İsrail gazını Türkiye’ye taşıyacağımız konusunda iyimserim"

- "(Akdeniz'de) Doğalgaz arama çalışmaları yapmanızdan yanayız ve umarım daha fazla doğalgaz keşfedersiniz. Türk dostlarımızla bu konudaki tecrübe ve deneyimlerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyarız"