09:35, 02 Mayıs 2017 Salı

Kerkük'te doğalgaz şirketi yöneticisine silahlı saldırı





Kerkük'te hükümete bağlı Kuzey Doğalgaz Şirketi Müdür Yardımcısı Muhammed ve koruması uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın Kerkük kentinde, Kuzey Doğalgaz Şirketi Müdür Yardımcısı ve korumasının uğradığı suikast sonucu öldüğü bildirildi. Kerkük Polis Teşkilatında görevli Albay Adil Zeynelabidin, hükümete bağlı Kuzey Doğalgaz Şirketi Müdür Yardımcısı Yunus Muhammed ve beraberindeki korumasının kent merkezinin güneyinde silahlı saldırıya uğradığını belirtti. Albay Zeynelabidin, Muhammed ve korumasının olay yerinde hayatını kaybettiğini, faillerin yakalanması için de soruşturma başlatıldığını aktardı. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, dün yaptığı açıklamada son bir ay içinde kentte kaçırma ve soygun olaylarının arttığını belirtmişti.

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