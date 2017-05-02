09:44, 02 Mayıs 2017 Salı

Astana'daki Suriye görüşmelerinde tüm taraflar masada olacak





Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, yarın Astana'da başlayıp iki gün sürecek Suriye konulu dördüncü toplantıya tüm tarafların katılacağını bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anuar Jaynakov, yaptığı açıklamada, "Astana'daki uluslararası Suriye görüşmelerine Muhammed Alluş'un başkanlığındaki Suriye silahlı muhalefet temsilcilerinin de aralarında bulunduğu tüm taraflar katılacağını onayladı." dedi. Jaynakov, garantör ülkeler ve Birlemiş Milletler (BM) heyetlerinin Astana'ya gelmeye başladığı bilgisini vererek, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da toplantıya katılacağını onayladığını ifade etti. Ayrıca Jaynakov, 3-4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek üst düzey toplantı öncesi bugün garantör ülkeler arasında teknik görüşmeler yapılacağını sözlerine ekledi.

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