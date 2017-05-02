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'Dünyanın en yaşlı insanı' 146 yaşında öldü | VİDEO
'Dünyanın en yaşlı insanı' 146 yaşında öldü | VİDEO

Dünyanın en yaşlı insanı olduğu ileri sürülen Endonezyalı Mbah Gotho (146), Cava eyaletine bağlı Sragen kentinde hayata veda etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Son yıllarda sık sık artık ölmek istediğini dile getiren Gotho, evinde öldü.

Gotho,12 Nisan'da kötüleşen sağlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, ancak 6 gün sonra kendi isteğiyle taburcu edilmişti.

Yakınları, Gotho'nun taburcu edildikten sonra çok az yemek yediğini söyledi.

Gotho, Cava'nın merkezindeki köyünde defnedildi.

"Dünyanın en yaşlı insanı"

Sragen Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, tam doğum tarihini hatırlayamayan Gotho'nun yaşını doğrulayıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuru yapmaya hazırlanıyordu.

Araştırmalar sonucu Gotho'nun 146 yaşında olduğunu ortaya çıkardıklarını öne süren yetkililer, yaşlı adama üzerinde doğum tarihi 31 Aralık 1870 yazan kimlik kartı vermişti.

Gotho'nun torunu Mas Suryanto da geçen yıl yaptığı açıklamada "Dedemin yaşıyla ilgili tek hatırladığı şey, 1880 yılında Hollanda sömürgesi sırasında açılan bir şeker fabrikası. Fabrikanın açılışına 10 yaşındayken gittiğini söylemesi, yetkililerin yaşını belirlemesinde en önemli ipucu oldu. Dedemin sağlık durumu yaşına göre gayet iyi. Gözlerinde sorun olduğu için televizyon izleyemiyor, ancak sürekli radyo dinliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ölmek istiyordu

Uzun yaşamın sırrının sabır ve hayata pozitif bakmak olduğunu söyleyen Gotho, artık gözleri görmediği ve fiziksel olarak çok yorgun hissettiği için sık sık ölmek istediğini dile getiriyordu.

Sragen'deki müstakil bir evde mütevazı bir hayat sürdüren Gotho​'nun torunları, dedelerinin 24 yıl önce, 122 yaşına girdiğinde kendisine bir mezar yeri satın aldığını söylemişti.

Hayatı boyunca 4 kez dünya evine giren Gotho, eşlerini, tüm çocuklarını ve 10 kardeşini kaybetmişti. Gotho'nun 12 torununun 17 çocuğu bulunuyor.

Kayıt altına alınan en yaşlı kişi, Fransız Jeanne Louise Calment'dı. Calment, 4 Ağustos 1997'de öldüğünde 122,5 yaşındaydı.



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