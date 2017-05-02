GÃ¼ncelleme: 10:06, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Benzin ve otogazda indirim





Bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren benzinde 11 kuruÅŸ, otogazda 10 kuruÅŸ indirim yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Petrol ÃœrÃ¼nleri Ä°ÅŸverenler SendikasÄ± (PÃœÄ°S), yarÄ±ndan itibaren benzin grubunda 11 kuruÅŸ, otogazda 10 kuruÅŸ indirim beklendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. PÃœÄ°S'in twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Rafineri Ã§Ä±kÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik beklendiÄŸi iÃ§in 03 MayÄ±s 2017 tarihinden geÃ§erli olmak Ã¼zere benzin grubunda 11 kuruÅŸ otogazda 10 kuruÅŸ indirim beklenmektedir. Motorin grubunda ise 02 MayÄ±s 2017 tarihinde fiyat deÄŸiÅŸikliÄŸi beklenmemektedir." denildi. Benzinin litresinin Ä°stanbul'da 5,24 TL'den 5,13 TL'ye, Ankara'da 5,29 TL'den 5,18 TL'ye Ä°zmir'de 5,26 TL'den 5,15 TL'ye inmesi bekleniyor. OtogazÄ±n litre fiyatÄ±nÄ±n Ä°stanbul ve Ä°zmir'de 2,86 TL'den 2,78 TL'ye, Ankara'da 2,85 TL'den 2,75 TL'ye dÃ¼ÅŸmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Fiyatlar bazÄ± ilÃ§elere ve akaryakÄ±t firmalarÄ±na gÃ¶re ufak farklÄ±lÄ±klar gÃ¶sterebiliyor.

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