10:26, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Meteoroloji'den saÄŸanak uyarÄ±sÄ±





Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman'da saÄŸanak bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MeteorolojiÂ ElazÄ±ÄŸ 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman'Ä± kapsayan bÃ¶lgede yarÄ±n sabaha kadar saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak etkili olacak. GÃ¼ndÃ¼z sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 2-3 derece azalmasÄ± beklenen bÃ¶lgede yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã¶ÄŸleden sonra yerel kuvvetli saÄŸanak ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. SaÄŸanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin tedbirli olmasÄ± istendi.

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