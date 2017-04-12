10:28, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan bugÃ¼n AK Parti'ye Ã¼ye olacak





CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye Ã¼ye olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan kurucusu olduÄŸuÂ AK Parti'ye Ã¼ye olacak. ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

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