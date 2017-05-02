10:33, 02 Mayıs 2017 Salı

Macaristan'da AB eylemi





Macaristan'ın Rusya yerine AB ile bağlarını kuvvetlendirmesini talep eden Momentum Partisinin düzenlediği eyleme binlerce kişi katıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Macaristan'ın Rusya yerine Avrupa Birliği (AB) ile bağlarını kuvvetlendirmesini talep eden Momentum Partisinin düzenlediği eyleme binlerce kişi katıldı. Başkenti Budapeşte'nin simge meydanlarından Hösök Tere'de düzenlenen eylemde konuşan Momentum Partisi Genel Başkanı Andras Fekete Györ, Macar hükümetinin Rusya yanlısı bir dış politika izlediğini öne sürdü. Györ, ''Viktor Orban, ulusu, zengin Avrupa yerine geri kalmış Moskova'ya doğru yönlendiriyor. Momentum ülkedeki gençlerle buna izin vermeyecek.'' şeklinde konuştu. Macaristan hükümetinin, "Brüksel durdurulmalı" sloganıyla kampanya başlatmasına da tepki gösteren Györ, ''Biz Brüksel'i durdurmayacağız, bilakis yetişmeye çalışacağız.'' dedi. Parti Genel Başkan Yardımcısı Tamas Soproni ise Rusya'nın Macaristan'ın özgürlüğüne tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "Rusya propagandasıyla Macarların arasında nefreti yayıyorlar.'' iddiasında bulundu. AB ve Macaristan bayrakları taşıyan göstericiler, ''Ruslar evlerine'', ''Sömürge olmayacağız'', ''Vazgeçmeyeceğiz'' şeklinde sloganlar attı. Eylemcilerin geçiş güzergahındaki Rusya Büyükelçiliği önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

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