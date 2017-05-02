10:42, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

BaÅŸkale'de 23 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±





Van'Ä±n BaÅŸkale ilÃ§esinde, 23 Pakistan ve Afganistan uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±ndan yurda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan giren 23 Pakistan ve Afganistan uyrukluyu tespit etti. Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen yabancÄ± uyruklular, daha sonra BaÅŸkale Devlet Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi. YabancÄ± uyruklular, Van Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ YabancÄ±lar Åžubesine gÃ¶nderildi.

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