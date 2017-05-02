10:54, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

PTT'den 'sahte HGS yazÄ±lÄ±mÄ±' uyarÄ±sÄ±





PTT'den, HGS'ye ait ve android iÅŸletim sistemine sahip telefonlarda Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ±lÄ±mÄ±n sahtelerinin tespit edildiÄŸi belirtilerek, mÃ¼ÅŸteriler sÃ¶z konusu yazÄ±lÄ±mlarÄ± silmeleri konusunda uyarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PTT'den,Â HÄ±zlÄ± GeÃ§iÅŸ Sistemi'ne (HGS) ait veÂ androidÂ iÅŸletim sistemine sahip telefonlarda Ã§alÄ±ÅŸanÂ yazÄ±lÄ±mÄ±nÂ sahtelerininÂ tespit edildiÄŸi belirtilerek, mÃ¼ÅŸteriler sÃ¶z konusu yazÄ±lÄ±mlarÄ± silmeleri konusunda uyarÄ±ldÄ±. PTT'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketin hizmetleri arasÄ±nda yer alan HGS'ye ait ve android telefonlarda Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ±lÄ±ma benzeyen sahte yazÄ±lÄ±mlarÄ±n belirlendiÄŸi bildirildi. SÃ¶z konusu yazÄ±lÄ±mlara ait kaynak kodu Ã¼zerinde yapÄ±lan incelemeler sonucunda sahte yazÄ±lÄ±mÄ±n kredi kartÄ± ve telefonda kayÄ±tlÄ± bilgiler gibi mÃ¼ÅŸteri verilerini Ã§almaya yÃ¶nelik Ã¶zelliklerinin bulunduÄŸu kaydedilerek, "Hizmet sunumunda Ã¶nem verdiÄŸimiz Ã¶nemli kriterlerden birisi olan ÅŸirketimize gÃ¼ven unsurunu zedelemeye yÃ¶nelik bahsi geÃ§en sahte yazÄ±lÄ±mlarÄ±n 'Google Play'den kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžirketimiz mÃ¼ÅŸterilerinin bu uygulamalarÄ± kullanmamalarÄ± ve sÃ¶z konusu yazÄ±lÄ±m kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n da sahte yazÄ±lÄ±mÄ± telefonlarÄ±ndan kaldÄ±rmalarÄ± gerekmektedir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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