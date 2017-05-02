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Çin İpek yolu yatırımları adına Keşmir'e müdahale edebilir
Çin İpek yolu yatırımları adına Keşmir'e müdahale edebilir

Global Times, Çin'in İpek yolu projesi kapsamında yatırımlarını korumak amacıyla Keşmir anlaşmazlığına müdahale etmeyi amaçladığını öne sürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC)'nun Hindistan'daki yatırımlarını korumak için Pekin hükümeti Hindistan işgali altındaki Keşmir anlaşmazlığına müdahale etme sinyalleri verdi.

Global Times gazetesinde yer alan haberde Çin'in, tarihi İpek Yolu ticaret hattı olan 'Bir Kuşak Bir Yol Girişimi' projesini gözönüne alarak hattın geçtiği ülkelerden Hindistan'daki yatırımlarını korumak için Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir anlaşmazlığı da dahil olmak üzere bölgesel çatışmalara çözüm bulma konusunda menfaati' olacağını belirtti.

Yazıya göre, Çin'i diğer ülkelerin içişlerine "müdahale" etmemesi gerektiği belirtiliyor ancak yatırımların korunması için CPEC aracılığıyla Pekin'e diplomatik faaliyetleri başlatmak için mükemmel bir fırsat sunduğu belirtiliyor.

ÖNCE YATIRIM YAPIN SONRA MÜDAHALE EDİN

Global Times Çin'in izlemeye başladığı müdahale modelini açıklıyor: Önce yatırım yapın, sonra müdahale edin.

Çin'in Pakistan'la yaşadığı "demir kardeşi" dostluğu gözönüne alındığında Pekin'in karmaşık Keşmir ihtilafına karışmaya karar verirse hangi tarafı tutacağı gayet açık.

Pakistan'ın en önemli kazanç kapısı olan demir ve çelik endüstrisinden en çok istifade eden Çin için Cumhurbaşkanı Xi Jinping 2015 Pakistan ziyaretinde "Demir Kardeş Pakistan" ifadesini kullanmıştı.

Yazıda Çin'in, 'Bir Kuşak Bir Yol' projesine yüklü bir yatırım yaptığı ve Pekin'in bölgesel çatışmaların çözülmesine ilgi gösterdiğini belirtildi.

"Çin'in Rohingya (Arakan) meselesindeki Myanmar ve Bangladeş arasındaki arabuluculuğu, Pekin'in bölgesel istikrarı korumak için sınırlarının ötesinde çatışmaların çözümünde artan yeteneğinigösteriyor" diyerek bu insiyatifin önemini vurguladığı görülmekt

Bir dizi altyapı ve enerji projesi olan Doğu Türkistan (Sincan Uygur Özerk Bölgesi)'ndaki Kaşgar'dan Pakistan'ın Gwadar limanına kadar olan CPEC, Pakistan ve Hindistan işgali altındaki Keşmir üzerinden geçiyor.

KEŞMİR'E MÜDAHALENİN YOLUNU AÇMAK İÇİN MYANMAR ARABULUCULUĞU

Makalede, Çin'in Rohingya mülteci krizini çözmek için Myanmar ve Bangladeş arasında "arabuluculuk etme" kararının Keşmir için bir "başlangıç" olduğu öne sürüldü.

Ancak, Keşmir'de arabuluculuk kolay olmayacak. "Örneğin, Çin'in arabuluculuk yoluyla çatışmaları çözme kapasitesi artarken, ekonomik nüfuzu arttığı için, ülkenin bölgedeki diğer büyük güçlerle çalışmada çok daha ihtiyatlı olması gerekir" denildi.

"Aslında, Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir konusunda arabuluculuk yapmak, belki de Çin'in yurt dışı çıkarlarını korumak için bölgesel meselelerle uğraşırken karşılaştığı en zorlu konulardan biri olacak" yorumu yapıldı

MYANMAR TECRÜBESİ

Yazıda ayrıca Çin'in, Myanmar deneyinden tecrübe kazanacağı da vurgulanıyor

Myanmar, Rakhine Eyaleti'ndeki bir milyon Rohingya Müslümana uyguladığı zulüm yüzünden uluslararası baskı altında. Rohingyalı aileleri nesiller boyu Myanmar'da yaşasa bile, Bangladeş'ten kaçak göçmen olarak görülüyor.

TÜRKİYE AYAĞI

Çin'in özellikle ABD hegemonyasına karşı hayata geçirmek istediği entegrasyon projesi, adımlarını hızla atmayı sürdürüyor. Karadan, Çin ile başlayarak Orta Asya ve İran üzerinden devam edip Türkiye'den Avrupa'ya açılacak İpek Yolu planı, Venedik'de son bulup denizyoluyla buluşacak.
Dolayısıyla, son yıllarda Türkiye'nin de altını çizdiği gibi, İpek Yolu ile yollar Türkiye'ye çıkacak. Çin de zaten, projede Türkiye'nin kilit rol oynayacağını vurgulamakta. Geçtiğimiz aylarda Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)'na üye olan Türkiye için, bu anlamda bir süredir devam eden  çalışmaların, önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam ettirilmesi kritik önem taşıyor.



İlgili Konular Rohingya Müslümanları cammu keşmir Arakan keşmir Çin myanmar
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